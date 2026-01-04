Venezuela representa reviravolta de Trump — e agora pode determinar o seu legado

Governo dos EUA O presidente Donald Trump e o diretor da CIA, John Ratcliffe, acompanharam o ataque dos EUA à Venezuela a partir de Washington Depois de lançar um ataque no estilo "choque e pavor" na Venezuela, Donald Trump agora parece estar entrando no ramo da reconstrução nacional. Em uma coletiva de imprensa extraordinária realizada na manhã de sábado em seu resort em Mar-a-Lago, o presidente anunciou que forças americanas haviam capturado com sucesso o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa durante uma operação noturna em Caracas.

Em seguida, Trump afirmou que uma equipe que inclui o secretário de Estado, Marco Rubio, e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, trabalhando com venezuelanos, passaria a assumir o controle do país em crise. "Nós vamos administrar o país até que seja possível fazer uma transição segura, adequada e criteriosa", disse. O que exatamente significa "administrar o país" ainda não está claro, mas a promessa representa uma mudança abrupta de rumo do presidente, repleta de contradições e obstáculos intimidadores. Um presidente que fez campanha contra "guerras eternas", que criticou duramente esforços anteriores dos EUA de mudança de regime e que prometeu implementar uma política externa de "America First" ("EUA em primeiro lugar") agora aposta sua presidência no sucesso da reconstrução de uma nação sul-americana cuja economia está em frangalhos e cuja estabilidade política foi minada por décadas de governo autoritário.

Ainda assim, Trump mostrou-se implacavelmente otimista. Ele afirmou que seu governo tem um "histórico perfeito de vitórias" — e que desta vez não seria diferente. Prometeu recrutar empresas americanas do setor de energia para reconstruir a infraestrutura industrial em colapso da Venezuela, gerando recursos para os esforços de reconstrução dos EUA e beneficiando o povo venezuelano. Trump não descartou o envio de soldados americanos à Venezuela para avançar nesses esforços. "Não temos medo de enviar tropas terrestres... ontem já as enviamos", disse.

Trump, um vigoroso crítico da invasão americana ao Iraque, agora terá que prestar atenção às palavras de um dos artífices da Guerra do Iraque, o ex-secretário de Estado Colin Powell (morto no ano passado): "Se você quebra, você paga". Os Estados Unidos remodelaram o futuro da Venezuela — para melhor ou para pior. Trump assumiu o cargo há quase um ano prometendo ser um pacificador, mas ao longo desse período demonstrou estar mais do que disposto a usar força militar ao redor do mundo.

Na última semana, ordenou ataques aéreos na Síria e na Nigéria. Em 2025, mirou instalações nucleares no Irã, embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Caribe, forças rebeldes no Iêmen, grupos armados na Somália e militantes islâmicos no Iraque. Diferentemente dessas ações anteriores — que em grande parte envolveram mísseis e aeronaves, reduzindo a exposição das forças americanas a riscos — o ataque de Trump à Venezuela, assim como seus compromissos com o futuro do país, são claramente distintos. Seu objetivo, disse ele durante a coletiva de imprensa, é "tornar a Venezuela grande novamente".