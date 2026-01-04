Os humanos poderão ser esquecidos daqui a milhões de anos?

Getty Images Nós, humanos, sempre fomos fascinados pelo passado. Desenterramos inúmeros fósseis do solo — relíquias dos 4,5 bilhões de anos de história da Terra, que nos dão pistas sobre como espécies antigas viviam muito antes de existirmos.

Mas se nós mesmos fôssemos extintos e outra espécie inteligente surgisse daqui a milhões de anos, será que eles saberiam que existimos? Ou como era a nossa civilização? Pequena chance de virar fóssil Não podemos contar com que paleontólogos futuros encontrem nossos fósseis, diz Adam Frank, professor de astrofísica da Universidade de Rochester, nos EUA. "Apenas uma pequena fração da vida na Terra se fossilizou, especialmente se a sua civilização durou apenas um breve período geológico", explica ele. Os grãos de areia que ajudam a decifrar as origens da humanidade

Os supercarnívoros que dominaram a Terra muito antes dos dinossauros

A misteriosa 'vala comum' de dinossauros, onde milhares deles estão enterrados Getty Images Segundo um artigo de 2018 de Adam Frank e Gavin Schmidt, poucos fósseis de dinossauros quase completos foram encontrados diante dos 100 mil anos de sua existência Um artigo de 2018, coescrito por Frank, aponta que, apesar de todos os dinossauros que vagaram pela Terra durante 165 milhões de anos, poucos fósseis quase completos foram encontrados até hoje.

Assim, o artigo sugere que, dado que nossa espécie humana existe há apenas cerca de 300 mil anos (até agora), talvez não deixemos muita marca no registro fóssil. Mas podemos deixar vestígios diferentes. Alterando a química da Terra Como parte da geologia natural do planeta, as rochas são continuamente depositadas no solo em camadas ou estratos.

A composição química de cada estrato está relacionada condições do planeta naquele momento. Segundo Frank, o aumento das temperaturas e as mudanças no nível do mar devido às alterações climáticas provocadas pelo homem afetarão o que será depositado nas rochas, algo que vai ser detectável "provavelmente daqui a centenas de milhões de anos". "Veríamos que havia uma diferença nos isótopos de oxigênio e nos isótopos de carbono devido ao fato de o sistema climático da Terra ter mudado por causa da atividade humana", diz o astrofísico.

Remodelando a evolução Mesmo que nossos próprios ossos não apareçam muito no registro fóssil, é bem possível que tenhamos alterado os fósseis de outras espécies por meio das plantas e animais que transportamos pelo globo ou da biodiversidade que alteramos. BBC Um estudo de 2018 comparou a biomassa de mamíferos vivos e descobriu que apenas 4% era proveniente de mamíferos selvagens. Um estudo de 2018 descobriu que 96% de todos os mamíferos do mundo eram nós ou nosso gado, medido pela biomassa — o peso total de toda a matéria viva. Mais de dois terços da biomassa de aves do mundo vieram de nossas aves domésticas.