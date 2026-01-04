O que é 'futtitinni', a filosofia siciliana para tornar a vida mais leve

BBC O ator Giuseppe Capodicasa ensina uma expressão que vale a pena aprender "Na Sicília, temos uma palavra mágica, com um sabor próprio: Futtitinni", conta o ator italiano Giuseppe Capodicasa em um vídeo do BBC Reel. "Não é um palavrão, é uma bênção", afirma.

Vale lembrar que, na Sicília, se fala italiano como no resto da Itália, mas com uma sonoridade própria, resultado de séculos de história entrelaçados na língua. Antes do italiano se firmar como um idioma comum, os sicilianos falavam o siciliano, uma língua românica marcada pelas sucessivas conquistas e dominações da ilha — gregos, árabes, normandos e espanhóis deixaram marcas no sotaque e no vocabulário. Quando o italiano padrão passou a se impor no século 19, não substituiu essa base, mas se misturou a ela. Por isso, embora alguém como Capodicasa, que se define como "100% siciliano", fale italiano, é possível perceber no seu discurso tons, construções e palavras que vêm dessa herança antiga.

Futtitinni é uma dessas palavras. Segundo Capodicasa, é uma palavra que carrega "uma filosofia de vida, uma forma de conceber a nossa existência". "Futtitinni… como soa bonito", diz o filósofo siciliano Pietro Briguglio, ao pronunciar a palavra com prazer. "Quando você a pronuncia, descarrega um peso que carregava e fica mais leve."

Segundo Briguglio, o termo é muito presente na linguagem cotidiana porque "se presta a ser usado em muitas situações". Pode ser entendido como "não se preocupe tanto" ou "deixe para lá", com sentidos que vão de "não se amargure" a "não se enrole" — equivalentes a expressões como o mexicano no te claves, o colombiano no te compliques, o caribenho no te calientes la cabeza, o sulista no te hagas drama ou os brasileiros, a depender da região, "não esquenta", "desencana", "fica tranquilo" ou "relaxa". Para Capodicasa, no entanto, futtitinni "é mais matizado, mais elegante".

Elegante? A raiz de futtitinni é o verbo siciliano futtíri, que não é particularmente elegante: trata-se de uma forma vulgar de dizer "copular" (transar, ter uma relação sexual). O termo deriva do latim futūere, que em espanhol deu origem a follar, palavra coloquial para relações sexuais ainda em uso na Espanha. Em português, poderia se traçar uma equivalência com o termo "foder". Getty Images Uma expressão tão típica quanto seus cítricos e seus azulejos No siciliano, assim como ocorreu em outras línguas românicas com verbos de origem sexual, futtíri ampliou seus significados e passou a ter usos figurados, como enganar, importunar, roubar ou tirar vantagem, a depender do contexto.