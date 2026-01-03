Quais os interesses econômicos dos EUA na Venezuela?

O presidente americano não estabeleceu um prazo limite para a ocupação americana. Segundo ele, caberia aos Estados Unidos decidir quando o país retornaria ao controle venezuelano, "até que possamos realizar uma transição segura, adequada e criteriosa". Trump afirmou que a economia petrolífera na Venezuela está um "fracasso" — explicando que grandes empresas americanas entrarão no país, investirão bilhões, consertarão a infraestrutura petrolífera e "começarão a gerar lucro para o país". A "parceria" dos EUA com a Venezuela tornará o povo venezuelano "rico, independente e seguro", disse Trump. Os venezuelanos que vivem nos EUA ficarão "extremamente felizes", acrescentou.

"Eles não vão mais sofrer", disse ele na coletiva de imprensa. A ofensiva dos Estados Unidos contra a Venezuela marca o auge da escalada da crise entre Washington e Caracas em anos. Oficialmente, o governo americano afirma agir para combater o narcotráfico, proteger a segurança regional e enfrentar o que descreve como um regime ilegítimo e corrupto.

Caracas, por sua vez, acusa Washington de violar a soberania nacional e usar o discurso antidrogas como pretexto para forçar uma mudança de governo. Por trás da retórica, analistas apontam uma combinação de interesses econômicos e geopolíticos que ajuda a explicar a ofensiva. O país sul-americano concentra as maiores reservas de petróleo do mundo, mantém laços profundos com a China — principal rival estratégico dos EUA — e ocupa uma posição central na disputa por influência na América Latina.

Getty Images Donald Trump afirmou, em entrevista, que assistiu a captura de Maduro em 'tempo real, como um programa de TV' Petróleo é principal ativo da Venezuela Entre os fatores econômicos, o petróleo ocupa lugar central. A Venezuela concentra as maiores reservas comprovadas do mundo, mas produz hoje apenas uma fração do que já produziu no passado. A combinação de sanções, deterioração da infraestrutura e falta de investimentos reduziu drasticamente a capacidade do país de explorar esse potencial.