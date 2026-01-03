Por que zebras, pandas e outros animais são pretos e brancos?

Getty Images Existem muitos animais pretos e brancos — mas os cientistas acreditam que eles podem ter essa coloração por motivos diferentes Araras-vermelhas, pavões, sapos-dardo e peixes-arco-íris — o reino animal está repleto de cores vibrantes. Mas alguns animais se destacam por um motivo diferente: a completa ausência de cor em sua pelagem.

Animais pretos e brancos são encontrados em todas as partes do mundo, das florestas da China às savanas da África. Mas, embora a coloração seja semelhante, existem muitas razões possíveis para que isso aconteça. Repelente de insetos Segundo pesquisas da Universidade de Bristol, na Inglaterra, listras pretas e brancas podem impedir que insetos piquem as zebras. As listras podem ajudar a proteger as zebras de picadas de mutucas.

Getty Images As listras podem ajudar a proteger as zebras das picadas de mutucas "Simplesmente não parece haver uma razão muito lógica ou óbvia para que elas sejam tão listradas", disse Martin How, professor associado de ecologia visual, especialista em visão animal e autor do estudo, da Universidade de Bristol. "Elas não estão tentando se camuflar em um ambiente listrado… a função dessas listras sempre me fascinou." As fêmeas das mutucas picam vertebrados terrestres para se alimentar de sangue — e os pesquisadores acreditam que isso pode ser a chave para entender a pelagem das zebras.

"Elas são moscas realmente horríveis mesmo quando não estão transmitindo doenças, mas se estiverem infectadas e você for picado por uma delas nas planícies da África, isso pode ser uma questão de vida ou morte", afirmou How. "Os mosquitos tendem a usar mais o olfato do que a visão para encontrar hospedeiros… mas, no caso das mutucas, elas dependem muito da visão." Os pesquisadores levantaram a hipótese de que as listras pretas e brancas, de alguma forma, impedem que as mutucas piquem as zebras.

Para testar isso, eles acompanharam o voo de mutucas em direção a cavalos usando mantas cinzas e compararam com cavalos cobertos por mantas listradas em preto e branco. Gamma-Rapho via Getty Images Mutucas, que picam mamíferos para se alimentar de sangue, podem transmitir doenças How afirmou que as mutucas pousaram nas mantas cinza. Mas, quando os cavalos usavam mantas desenhadas para imitar as listras das zebras, as mutucas aceleravam para o lado e erravam completamente o animal. "Você quase consegue ver o processo de decisão do inseto: ele se aproxima e pensa 'peraí, isso não é o que eu quero', e segue adiante", disse How. Ele contou que os pesquisadores realizaram testes semelhantes com mantas de diferentes padrões. "Descobrimos que praticamente… todo padrão preto e branco que usamos, desde que estivesse mais ou menos na mesma escala das listras das zebras… foi muito eficaz em impedir as moscas", afirmou.