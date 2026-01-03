Governo Lula vê cenário incerto no comando da Venezuela em meio a novo ultimato dos EUA à vice de Maduro

Reuters Maduro entre Delcy Rodriguez e sua esposa Cilia Flores, em sua posse de 2018 O governo Luiz Inácio Lula da Silva disse reconhecer a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, como atual governante do país após a captura de Nicolás Maduro pelos EUA na madrugada deste sábado (3/1). A declaração foi feita por Laura da Rocha, Secretária-Geral das Relações Exteriores, após reunião com o presidente Lula e outros integrantes do governo no Itamaraty para discutir a situação no país vizinho.

Lula, que condenou a ação contra Maduro, participou virtualmente da conversa, pois está no Rio de Janeiro, onde passou a virada do ano. Nos bastidores, no entanto, o Planalto ainda tenta coletar informações sobre a situação atual na cúpula de poder da Venezuela e diz que Delcy Rodríguez tenta negociar com Washington e que dessa negociação depende sua permanência no poder. "Ela só fica [no poder] se der o que eles [EUA] querem", disse à BBC News Brasil uma fonte que acompanha as discussões do tema. Segundo essa fonte, as negociações continuam, mas se sabe que os EUA fizeram pedidos considerados "inaceitáveis" a Caracas.

Para um diplomata brasileiro que também acompanha a situação da Venezuela, não estaria claro para o Palácio do Planalto qual é o plano dos Estados Unidos para a Venezuela sem Maduro, apesar das declarações oficiais. À imprensa, o presidente dos EUA Donald Trump, afirmou que os EUA governarão o país após a derrubada de Maduro, até uma "transição" para uma nova administração venezuelana. A incerteza, segundo o diplomata, se consolidou a partir da contradição entre as declarações de Trump e da vice Delcy Rodríguez neste sábado.

Trump afirmou que Rodríguez estaria "disposta" a fazer o que os Estados Unidos determinassem sobre o futuro da Venezuela. Ele disse também que Washington passaria a controlar a indústria petroleira venezuelana - o país é dono das maiores reservas de petróleo do mundo. "Marco [Rubio] está trabalhando nisso diretamente. Ele acabou de ter uma conversa com [Rodriguez] e ela está essencialmente disposta a fazer o que nós acharmos necessário para fazer a Venezuela grande de novo", disse Trump durante uma entrevista na manhã deste sábado. Horas depois, porém, Rodriguez fez uma live transmitida na conta de Maduro nas redes sociais rechaçando a queda de Maduro, a quem chamou de "único presidente". Prometeu defender a Venezuela e seus "recursos naturais".

Já o secretário de Estado, Marco Rubio, fez espécie de novo ultimato a Rodríguez, dizendo que os Estados Unidos tomarão decisões nos próximos dias com base nas "ações e nos fatos" do governo venezuelano. "Achamos que eles terão oportunidades únicas e históricas de prestar um grande serviço ao país, e esperamos que aproveitem essa oportunidade", disse Rubio ao jornal The New York Times, referindo-se a integrantes do governo venezuelano. Há pelo menos duas semanas o governo brasileiro via o então governo da Venezuela liderado por Nicolás Maduro como "isolado" e não acreditava que China ou Rússia poderiam intervir efetivamente em caso de uma ação militar norte-americana em território venezuelano, mesmo que a condenassem publicamente - como de fato o fizeram.