A família que presenciou a penúltima vez em que os EUA invadiram um país da América Latina: 'Vi tanque passar por cima de carro onde havia uma pessoa'

Óscar Sulbarán Ernesto Mendoza e Isidora Gómez com a filha, Jovana. Eles lembram da invasão americana ao Panamá Quando Isidora Gómez e Ernesto Mendoza se instalaram, nos anos 1970, no bairro El Chorrillo, no oeste da capital do Panamá, chegaram atraídos pela tranquilidade e pela segurança. O edifício para onde se mudaram — e onde ainda vivem — chama-se 24 de Diciembre, mas os moradores locais o conhecem como "o 15 andares". Ali, no apartamento 6-10, criaram seus três filhos.

Eles já moravam ali na madrugada de 20 de dezembro de 1989, quando os Estados Unidos invadiram o Panamá com o objetivo de derrubar o governo liderado por Manuel Antonio Noriega, a quem acusavam de narcotráfico. Essa havia sido a última vez em que o governo americano havia removido o líder de um país da América Latina até o início de 2026, quando, na madrugada de 3 de janeiro, militares americanos atacaram a Venezuela e capturaram o presidente Nicolás Maduro e a primeira dama. Os temores de que a região poderia viver algo parecido com o que aconteceu no Panamá mais de três década atrás vinha crescendo nos últimos meses diante de ataques dos Estados Unidos a embarcações que o governo de Donald Trump acusava de transportar drogas e, mais recentemente, da interceptação de petroleiros venezuelanos. Jovana Mendoza, a filha do meio do casal, hoje com 54 anos, relembra sua experiência em 1989: "Ouvia-se de tudo: bombardeios, tiros".

Ao lado da casa deles ficava o quartel-general das Forças de Defesa do Panamá, sede do comando militar de Noriega, o que transformou El Chorrillo em alvo do ataque americano. Além disso, eles estavam próximos da zona do Canal do Panamá, uma área dentro do país que era ocupada pelos Estados Unidos, que, na época, controlavam a rota marítima transoceânica e mantinham presença militar. Getty Images A invasão do Panamá, em dezembro de 1989, tornou-se a última incursão dos Estados Unidos em um país da região. Perto do Natal O "15 andares" foi um dos poucos edifícios residenciais da região que permaneceram de pé depois da invasão americana ao Panamá.

Na terça-feira, 19 de dezembro de 1989, na casa da família Mendoza Gómez, tudo transcorria normalmente. A única coisa diferente era a proximidade das celebrações de Natal e de fim de ano. Ernesto voltava do trabalho em um armazém; Isidora esteve na Avenida Central fazendo compras de Natal; Jovana e seu irmão mais novo, Ernesto José, de 10 anos, preparavam-se para dormir, pois no dia seguinte precisavam ir à escola. Eram os últimos dias do ensino médio de Jovana, mas a então adolescente não teria cerimônia de formatura por causa da invasão. "Eu sentia dor, tristeza, porque não me formei como eu queria", diz.

Meses depois, ela apenas passou por sua antiga escola para retirar o diploma do ensino médio. Embora os Mendoza Gómez não quisessem Noriega no poder, também não tinham expectativas de uma mudança para o país. Uma série de acontecimentos ocorridos no Panamá em 1989 culminou com o então presidente dos Estados Unidos, George H. W. Bush, enviando entre 20 mil e 30 mil soldados ao país centro-americano para, entre outros objetivos, levar Noriega "à justiça".