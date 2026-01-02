Protestos contra alto custo de vida no Irã chegam ao quinto dia com mortes e confrontos

EPA Os protestos vêm ocorrendo desde domingo (28/12), com início em Teerã (na imagem) Ao menos seis pessoas morreram durante uma escalada de violência no Irã, no quinto dia de protestos contra o aumento do custo de vida no país. A agência de notícias semioficial Fars e o grupo de direitos humanos Hengaw relataram mortes em confrontos entre manifestantes e forças de segurança na cidade de Lordegan, no sudoeste do país.

Segundo a agência Fars, outras três pessoas morreram em Azna e uma em Kouhdasht, todas no oeste do Irã. Na quinta-feira (01/01), vídeos publicados nas redes sociais mostraram carros incendiados durante confrontos entre manifestantes e policiais. Muitos manifestantes pedem o fim do governo do líder supremo do país. Por outro lado, há aqueles que defendem a restauração da monarquia. Protestos pelo país EPA Os protestos estão relacionados à forte desvalorização da moeda iraniana, atribuída às sanções dos Estados Unidos Ao longo do dia, surgiram novos relatos de tumultos em todo o país, no quinto dia de protestos desencadeados pelo colapso da moeda.

Vídeos verificados pelo Serviço Persa da BBC mostram protestos realizados na quinta-feira (01/01) nas cidades de Lordegan, no centro do país, na capital Teerã e em Marvdasht, na província de Fars, no sul. A agência de notícias Fars informou que duas pessoas morreram em Lordegan, citando uma fonte oficial. O comunicado não especificou se os mortos eram manifestantes ou integrantes das forças de segurança. A Fars também relatou três mortes em Azna, na vizinha província de Lorestan, sem detalhar se as vítimas eram manifestantes ou agentes de segurança.

O grupo de direitos humanos Hengaw afirmou que os dois mortos em Lordegan eram manifestantes e os identificou como Ahmad Jalil e Sajjad Valamanesh. O Serviço Persa da BBC afirmou não ter conseguido verificar as mortes de forma independente. Em outra frente, a mídia estatal informou que um integrante das forças de segurança ligado à Guarda Revolucionária do Irã morreu em confrontos com manifestantes na noite de quarta-feira (31/12), na cidade de Kouhdasht, na província ocidental de Lorestan.