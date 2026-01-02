Os fragmentos de cérebros usados na corrida para achar cura do Alzheimer

James Gallagher / BBC James Gallagher, correspondente de saúde e ciência Curar a doença de Alzheimer é um desafio impossível ou podemos chegar lá? Fui convidado para assistir a uma cirurgia cerebral na vanguarda da pesquisa sobre demência.

Estou usando uma bata cirúrgica nos fundos de uma sala de cirurgia do Edinburgh Royal Infirmary, um tradicional hospital escocês. A intensa atenção das dezenas de pessoas na sala passa uma aura de calma, apesar do barulho dos aparelhos médicos. O paciente está sedado e coberto na mesa de operação. Posso ver a ressonância magnética do seu cérebro em grandes telas. É impossível não notar a grande massa branca e brilhante do tumor. O câncer começou no cólon e se espalhou profundamente pelo cérebro. "Não está na superfície do cérebro, por isso precisamos fazer um orifício no córtex", explica Paul Brennan, professor de neurocirurgia, "o menor possível, mas grande o suficiente para que possamos chegar ao tumor". O córtex é a camada externa do cérebro envolvida na linguagem, na memória e no pensamento. As partes internas do cérebro são mais macias, mas o córtex precisa ser cortado.

Brennan usa uma broca cirúrgica para remover uma parte do crânio. O cérebro exposto é rosado, irrigado pelo sangue e pulsa suavemente ao ritmo do coração. Ao meu lado está Claire Durrant, pesquisadora de Alzheimer da Universidade de Edimburgo. Ela está segurando um recipiente com líquido cefalorraquidiano artificial gelado, que imita o líquido que banha o cérebro e a medula espinhal.

Na maioria das cirurgias cerebrais, a parte removida do córtex é considerada resíduo médico e seria descartada. Mas Edimburgo é um dos poucos centros no mundo onde ela é coletada, com permissão, para pesquisas sobre demência. Quando chega a hora, tudo acontece muito rápido. O professor Brennan coloca uma parte do cérebro — do tamanho da minha unha do polegar — no frasco para preservá-la. James Gallagher / BBC Um pequeno pedaço de tecido cerebral mantido dentro de líquido cefalorraquidiano artificial gelado. Então, com um rápido agradecimento, nos trocamos e atravessamos a cidade até a universidade.

No banco de trás do carro, me impressiona como, apenas alguns minutos atrás, esse pedaço de cérebro ainda fazia parte dos pensamentos e medos de um homem em relação à cirurgia que ele estava prestes a enfrentar. "Estou sempre ciente, em todos os momentos, de que o que estamos recebendo é um presente precioso no que provavelmente é o pior dia da vida dessa pessoa", diz Durrant. Seu laboratório é um dos poucos que trabalha com tecido cerebral adulto vivo para tentar compreender a demência e outras doenças.