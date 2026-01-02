Onda de calor: por que 8 Estados do Brasil enfrentam 'alerta vermelho' por temperaturas extremas?

Tânia Rêgo/Agência Brasil Crianças se refrescam na água para aliviar o calor intenso durante uma onda de calor registrada no Rio de Janeiro, em 2023 Uma combinação de fatores atmosféricos típicos do verão, mas intensificada neste fim de dezembro, explica por que uma ampla faixa do Centro-Sul do Brasil entrou em um período prolongado de calor extremo. Desde o início da semana, grandes áreas do Sudeste, parte do Sul e do Centro-Oeste vêm registrando temperaturas muito acima do padrão esperado para esta época do ano, em um cenário que reúne persistência, recordes e riscos à saúde.

O fenômeno é classificado pelos meteorologistas como onda de calor — quando as temperaturas ficam significativamente acima da média por vários dias consecutivos. No caso atual, o episódio começou a se configurar na segunda-feira (22/12) e ganhou força ao longo da semana, levando o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a emitir um "alerta vermelho", que representa "grande perigo". O aviso é válido até às 18h de segunda (30/12). O alerta abrange oito Estados e indica que os termômetros devem permanecer cerca de 5 °C acima da média climatológica, com potencial impacto direto sobre a saúde da população. O que chama atenção neste episódio não é apenas o calor pontual de uma tarde específica, mas a sua continuidade.

Diferentemente de picos isolados, comuns no verão, a atual configuração atmosférica favorece dias sucessivos de temperaturas altas, inclusive durante a noite e a madrugada, o que dificulta a recuperação do corpo humano e aumenta o desconforto térmico. Em São Paulo, a capital registrou 36,2 °C no dia 26 de dezembro — a maior temperatura já observada para o mês desde o início das medições oficiais, em 1961. O recorde anterior, de 35,6 °C, havia sido registrado em dezembro de 1998. No Rio de Janeiro, os termômetros chegaram a 41 °C, levando a prefeitura a acionar o nível 3 de calor em uma escala que vai até 5, usada para indicar a gravidade e a persistência das altas temperaturas.

Mas o fenômeno não se limita às capitais nem a áreas urbanas específicas. O calor intenso se espalha por extensas regiões do interior do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste, afetando áreas agrícolas, zonas metropolitanas e cidades de médio porte. Em muitas delas, o calor é classificado como severo ou extremo, segundo autoridades de saúde, sobretudo quando combinado com baixa umidade do ar. Por que essa onda de calor está acontecendo agora De forma geral, meteorologistas consideram que uma onda de calor ocorre quando as temperaturas ficam pelo menos 5 °C acima da média por um período mínimo de cinco dias consecutivos.

O Inmet adota um critério semelhante, mas considera a elevação em relação à média mensal, independentemente do número exato de dias, desde que o desvio seja significativo. No episódio atual, os dois critérios são atendidos em várias regiões: as temperaturas estão persistentemente elevadas e se mantêm bem acima do padrão climatológico de dezembro. Esse caráter prolongado é o principal fator de preocupação para autoridades de saúde e defesa civil. A explicação central da onda de calor atual está na atuação de uma massa de ar quente e seco que se estabeleceu sobre o Centro-Sul do país. Esse sistema é reforçado pela Alta Subtropical do Atlântico Sul, um grande sistema de alta pressão que, neste momento, funciona como um bloqueio atmosférico.