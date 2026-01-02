As 10 imagens mais surpreendentes de 2025

Getty Images De rostos cobertos por uma substância oleosa a navios semi-afundados, aqui está a lista elaborada por Kelly Grovier, especialista em história da arte, com algumas das fotografias mais impactantes do ano. 1. Templo destruído em Mianmar Reuters A imagem comovente de um templo budista parcialmente destruído em Mandalay, Mianmar, que sofreu um devastador terremoto de magnitude 7,7 em 28 de março, mostra a cabeça caída de uma enorme estátua budista. O terremoto, que causou a morte de mais de 3.000 pessoas, foi sentido na China, Índia, Vietnã e Tailândia.

O contraste impressionante entre a arquitetura instável que atrai nosso olhar e a colossal estátua derrubada — que bloqueia saídas na parte de trás — é particularmente impactante. A destruição causada pelo terremoto não será facilmente esquecida. 2. Navio de cruzeiro abandonado, Golfo de Elefsina Getty Images Nem completamente dentro do mar nem fora dele, o casco enferrujado do cruzeiro abandonado MS Mediterranean Sky — que naufragou no golfo de Elefsina, a oeste de Atenas, em 2003 — foi fotografado em agosto em seu estado permanente semi-afundado. A embarcação parece balançar entre os elementos ou entre diferentes estados de existência. Seu estado imóvel lembra a viagem petrificada de uma antiga escultura fenícia de um barco que adornava um sarcófago do século 2, transportando passageiros eternamente entre mundos. 3. Monges na Tailândia Getty Images A foto dos monges rezando sob a imensa cúpula dourada do Wat Phra Dhammakaya, durante a cerimônia de Makha Bucha, em fevereiro, é impressionante por seu brilho etéreo.

Dezenas de monges e devotos, muitos com lanternas, se reúnem para comemorar o primeiro grande ensinamento de Buda. Seu brilho irreal lembra os contornos de um manuscrito birmanês do século 19, que representa o primeiro sermão de Buda no Parque dos Cervos, onde monges e animais se reúnem em torno de sua figura resplandecente. Ambas as imagens capturam a devoção de comunidades decididas a honrá-lo e a serem transformadas por seus ensinamentos. 4. Desfile aquático em Veneza Getty Images A imagem de um rato gigante de papel-machê que explode em confetes, flutuando pelo Grande Canal de Veneza, durante o desfile aquático que tradicionalmente inaugura o carnaval de fevereiro, é uma explosão de cores vibrantes.

O roedor transformado em espetáculo, a "Pantegana" (rato) flutuante, emerge de forma criativa dos esgotos da cidade como um emblema do lado cômico de Veneza. Com suas explosões de cor, o rato oferece um contraste brilhante com o véu elegantemente luminoso que envolve Veneza em inúmeras pinturas, como a "Entrada ao Grande Canal", de Paul Signac, de 1905, um representante do neoimpressionismo. Em ambas as imagens, Veneza se dissolve em um mosaico de luz fragmentada.

5. Refugiados em Buganda Getty Images A imagem de uma refugiada congolesa, sentada em um balanço em um centro de passagem perto de Buganda em maio, transmite uma alegria que supera os desconfortos materiais que a cercam: a chuva incessante, a estrutura de aço enferrujada dos brinquedos infantis abandonados e o assento quebrado pendurado ao seu lado. Entre as mais de 70 mil pessoas que cruzaram a fronteira para o Burundi desde janeiro, o espírito dessa mulher desafia as circunstâncias difíceis em que se encontra. Se colocássemos a foto ao lado da famosa pintura do artista rococó francês Jean-Honoré Fragonard, O Balanço (1767), tiraríamos a leveza da famosa obra, tornando o balanço um símbolo atemporal de diversão e paz interior.