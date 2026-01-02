Após propaganda controversa, Sydney Sweeney diz que quer fazer filmes 'que salvem vidas'

Lionsgate Atriz estrela A Empregada, suspense psicológico baseado em livro de sucesso, com estreia prevista no Brasil para 1º de janeiro de 2026 Sydney Sweeney quer fazer filmes que "impactem e, com sorte, salvem vidas", disse ela à BBC. A atriz americana de 28 anos participou este ano do thriller psicológico A Empregada e da cinebiografia de uma boxeadora Christy, ambos abordando questões relacionadas à violência doméstica.

Sweeney considera o tema "prevalente" e diz que toma "muito cuidado" ao interpretar esse tipo de papel. "Poder ter um filme com apelo mais comercial abordando um tema tão difícil é importante", acrescenta ela. Lionsgate Sweeney e Amanda Seyfried foram escaladas para A Empregada devido às suas semelhanças físicas Sweeney interpreta a personagem Millie Calloway em A Empregada, baseado no romance homônimo de 2022 da escritora norte-americana Freida McFadden. O romance é um best-seller internacional e conquistou muitos fãs, especialmente entre a comunidade de leitores do TikTok.

No Brasil, a série de livros A Empregada foi lançada pela editora Arqueiro. Sweeney diz ser "uma grande fã do livro" e que "amou todos os personagens". "Eu amo histórias complexas, envolventes, malucas e cheias de reviravoltas. Este é um projeto dos sonhos", acrescenta ela.

O filme também conta com Amanda Seyfried e Brandon Sklenar, como Nina e Andrew Winchester, que empregam a personagem de Sweeney em sua casa. Seyfried e Sweeney foram escolhidas para interpretar as duas protagonistas femininas em A Empregada devido à semelhança física entre elas, mas Seyfried afirma que as similaridades não param por aí. "Existe uma semelhança entre nós que é impressionante, e é muito divertido trabalhar com pessoas que vivem a vida de maneira semelhante, que têm ideais parecidos sobre o trabalho e a vida", disse ela à BBC.

Sweeney também afirma que a dupla desenvolveu uma "dinâmica" em que "conseguem aproveitar a companhia uma da outra" – e o relacionamento entre elas permite que "explorem lugares inusitados e descubram muito mais sobre suas personagens". Lionsgate Amanda Seyfried interpreta Nina Winchester, uma dona de casa que parece ter problemas complexos de saúde mental 'Acertando o tom' A personagem de Seyfried, Nina, lida com problemas complexos de saúde mental ao longo do filme, o que às vezes o torna difícil de assistir. "É preciso interpretá-la da forma mais realista possível porque precisa refletir a vida real", diz ela.