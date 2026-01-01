Por que os chineses vão ter que pagar mais para usar camisinha a partir de 2026

Getty Images Como em muitas outras partes do mundo, os casais jovens na China têm menos filhos, ou mesmo nenhum A partir desta quinta-feira, dia 1° de janeiro de 2026, consumidores chineses passarão a pagar 13% de imposto sobre as vendas de contraceptivos como camisinhas. Paralelamente, os serviços de creche terão isenção fiscal, como parte das medidas da segunda maior economia do mundo para aumentar suas taxas de natalidade.

A reforma do sistema fiscal do país, anunciada no final do ano passado, elimina diversas isenções que estavam em vigor desde 1994, quando a China ainda adotava a política do filho único, que passou décadas em vigor. As medidas também incluem a isenção do imposto sobre valor agregado de serviços relativos a casamentos e cuidados com os idosos. Elas fazem parte de um esforço maior, que inclui também o aumento da licença-paternidade e o oferecimento de bônus em dinheiro. O envelhecimento da população e uma economia que caminha a passos lentos levaram Pequim a tentar incentivar os jovens chineses a se casarem — e os casais, a terem filhos.

Os números oficiais demonstram que a população chinesa diminuiu três anos seguidos. Em 2024, nasceram no país 9,54 milhões de bebês. Este número representa cerca de metade dos partos registrados uma década atrás, quando a China começou a relaxar suas normas sobre a quantidade de filhos das pessoas. Ainda assim, o imposto sobre contraceptivos (incluindo preservativos, pílulas e dispositivos anticoncepcionais) gerou preocupações com ocorrências de gravidez indesejada e com os índices de HIV, sem falar na ridicularização da medida entre os chineses.

Algumas pessoas apontam que seria necessário muito mais do que aumentar o preço dos preservativos para convencê-las a terem filhos. Um revendedor orientou os lojistas a estocar o produto antes do aumento dos preços. E um usuário das redes sociais brincou: "Vou, agora, comprar um estoque de preservativos para toda a vida." Outro usuário escreveu que as pessoas sabem a diferença entre o preço do preservativo e o custo de criar um filho.

A China é um dos países mais caros para se criar filhos, segundo um relatório do Instituto de Pesquisa Populacional YuWa, de Pequim, publicado em 2024. Os custos são impulsionados pelas mensalidades escolares em um ambiente acadêmico altamente competitivo e pelas dificuldades enfrentadas pelas mulheres para conciliar o trabalho e a maternidade, segundo o estudo. A redução da atividade econômica no país foi causada, em parte, por uma crise imobiliária que atingiu a poupança da população. Ela gerou entre as famílias (e, especialmente, entre os jovens) a sensação de incerteza e falta de confiança sobre o seu futuro.