'Trump precisa explodir alguns alvos na Venezuela ou parecerá fraco', diz ex-embaixador dos EUA

Getty Images Após meses de demonstrações de força e ameaças contra a Venezuela, Donald Trump "precisa explodir alguns alvos" no país sul-americano ou parecerá fraco, segundo avaliação do ex-embaixador dos EUA John Feeley. "Neste momento, Trump precisa explodir alguns alvos na Venezuela", afirmou o diplomata à BBC News Brasil.

"Claro, ele está limitado pela política eleitoral interna dos EUA, que lhe diz: 'Não comece uma nova guerra em ano eleitoral'. Mas, ao mesmo tempo, ele foi conduzido até aqui pelo [secretário de Estado] Marco Rubio e, se não demonstrar sua força militar, parecerá fraco. E sabemos que Trump detesta fraqueza". Feeley já foi considerado um dos maiores especialistas em América Latina do Departamento de Estado americano. Ele foi embaixador dos EUA no Panamá e deixou o governo em 2018, durante o primeiro mandato de Trump, por discordar das decisões do republicano. Para o diplomata, se o ataque terrestre na Venezuela anunciado na última segunda-feira (29/12) pelo presidente americano for confirmado, "representará uma escalada significativa das hostilidades" entre os dois países. No entanto, diz Feeley, a própria "revelação confusa e contraditória" de Trump sobre a suposta operação clandestina, assim como a falta de verificação independente sobre o ataque, prejudicam "sua eficácia".

Respondendo a um questionamento da imprensa, o republicano afirmou que seu país destruiu, na semana passada, instalações que armazenavam drogas na Venezuela. Se confirmada, esta seria a primeira intervenção terrestre dos EUA no país sul-americano desde que Washington iniciou sua campanha de operações militares no Caribe. Trump, porém, não deu detalhes sobre a suposta operação, dizendo apenas que "houve uma grande explosão na área do cais onde as drogas são carregadas nos navios". Segundo veículos de imprensa dos EUA, como o jornal The New York Times e a emissora CNN, fontes do governo teriam informado que a explosão foi causada por um ataque de drone realizado pela CIA.

Nem as Forças Armadas dos EUA, nem a Agência Central de Inteligência (CIA), nem a Casa Branca se manifestaram sobre essa informação. O governo venezuelano tampouco confirmou qualquer ataque dos EUA em seu território. Trump afirma que EUA destruíram instalações para drogas na Venezuela

Para John Feeley, revelar informações sobre a suposta operação poderia colocar agentes americanos no país em risco. "A própria revelação confusa e contraditória do presidente sobre a suposta operação clandestina e a falta de verificação independente já prejudicaram sua eficácia. Se a teoria é provar a Maduro que agentes da CIA estão circulando livremente e sabotando infraestruturas venezuelanas não especificadas, revelar ao regime onde e quando atacaram não é a melhor maneira de proteger esses agentes de futuros ataques", diz.