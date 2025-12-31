Lula não deveria disputar reeleição por 'idade avançada' e políticas econômicas 'medíocres', diz Economist

Getty Images Para revista, apesar de talento político, é arriscado reeleger Lula por causa de sua idade avançada Um texto publicado no site da revista The Economist nesta terça-feira (30/12), afirma que o presidente Lula não deveria concorrer às eleições presidenciais novamente. Um dos motivos apontados é sua idade avançada — 80 anos. "Lula tem 80 anos. Apesar de todo o seu talento político, é simplesmente muito arriscado para o Brasil ter alguém tão idoso no poder por mais quatro anos. O carisma não é um escudo contra o declínio cognitivo", diz a publicação.

A revista compara Lula ao ex-presidente americano Joe Biden, que também foi criticado por sua idade quando concorreu à eleição presidencial em 2024, com 81 anos. "Lula é apenas um ano mais novo do que Joe Biden era no mesmo momento do ciclo eleitoral de 2024 nos Estados Unidos, e isso terminou de forma desastrosa", diz a revista. A publicação diz que "ele [Lula] parece estar em muito melhor forma do que Biden", mas lembra que Lula já teve problemas de saúde. "Em dezembro de 2024, ele precisou de uma cirurgia no cérebro para estancar um sangramento interno após escorregar no banheiro e bater a cabeça. Se cumprir outro mandato completo, ele terá 85 anos antes de se aposentar."

A The Economist resgatou a disputa entre o presidente americano Donald Trump e Lula ao longo de 2025 e o impacto disso para as eleições no ano que vem. "O Brasil prendeu um ex-presidente, Jair Bolsonaro, por conspirar um golpe. O presidente Donald Trump alegou, falsamente, que se tratava de uma armação e impôs pesadas tarifas punitivas sobre produtos brasileiros. O presidente de esquerda do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enfrentou Trump e o convenceu a recuar em grande parte. Lula, como é conhecido, está agora em uma posição forte para ganhar a reeleição em outubro." Para a The Economist, um quarto mandato faria de Lula "o político mais bem-sucedido da era democrática moderna do Brasil, que começou após o fim do regime militar em 1985 e que Bolsonaro tentou restringir."

Para a publicação, brasileiros tiveram motivos para celebrar a sobrevivência da democracia, mas "merecem escolhas melhores." 'Política econômica medíocre' e 'escândalos de corrupção' O texto da The Economist também afirma que Lula carrega o peso de "escândalos de corrupção que ocorreram durante seus dois primeiros mandatos, pelos quais muitos brasileiros não conseguem perdoá-lo." Outra crítica da revista é sobre a economia: "Embora a economia brasileira tenha crescido surpreendentemente rápido nos últimos anos, as políticas econômicas de Lula são medíocres. Elas se concentram principalmente em políticas de transferência de renda aos pobres, com medidas de aumento de receita [arrecadação de impostos] cada vez menos favoráveis às empresas, embora ele também tenha agradado aos empregadores com uma reforma para simplificar os impostos."

A publicação diz que apesar desses problemas, Lula ainda não tem um substituto competitivo vindo do centro ou da esquerda. Neste ponto, Biden é trazido novamente como comparação. "Assim como Biden, ele [Lula] não fez quase nada para preparar um sucessor. O nome de seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi cogitado, mas ele acabou sendo preterido por ser considerado muito intelectual. (Haddad concorreu em 2018, mas foi derrotado pela campanha populista e agressiva de Bolsonaro.) Alguns jovens prefeitos de outros partidos de esquerda e de centro têm algum apoio, mas não o suficiente para tirar Lula do caminho." Para a The Economist, Lula "prestaria um favor ao seu país e poliria seu legado" caso não se candidate à reeleição.