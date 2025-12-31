As questões 'espinhosas' que ameaçam plano de paz entre Rússia e Ucrânia

Joe Raedle/Getty Images Ao contrário de Trump, Zelensky diz que não confia em Putin nas discussões para chegar à paz na região A Rússia, os Estados Unidos e a Ucrânia concordam que o acordo para pôr fim a quase quatro anos de guerra está próximo. Mas, segundo o presidente americano, Donald Trump, "uma ou duas questões muito difíceis, muito espinhosas" ainda permanecem sem solução. Dois dos temas mais delicados do plano de 20 pontos de Washington envolvem questões territoriais e o destino da usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, atualmente ocupada pela Rússia.

O Kremlin concorda com Trump que as negociações estão "em estágio final". E o próximo passo do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é se reunir com líderes europeus na França, no dia 6 de janeiro. Mas qualquer um daqueles pontos espinhosos pode vir a prejudicar o acordo. O destino do coração industrial da Ucrânia, cobiçado por Putin O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não abandonou sua exigência maximalista de manter toda a região industrial ucraniana de Donbas sob controle russo. Mas Zelensky ofereceu um meio-termo. As forças russas ocuparam a maior parte da região de Luhansk, a leste, mas pouco mais de 75% de Donetsk. Putin quer ter a região inteira, incluindo as cidades restantes de Sloviansk e Kramatorsk, no chamado "cinturão da fortaleza".

"Não podemos simplesmente nos retirar, é contra a nossa legislação", afirma Zelensky. "Não é apenas a legislação. Pessoas moram ali, 300 mil pessoas... Não podemos perder aquelas pessoas." Ele propôs a retirada das forças ucranianas da região, para criar uma zona econômica livre ou desmilitarizada, fiscalizada pela Ucrânia, desde que os russos também se afastem na mesma distância. A atual linha de contato seria fiscalizada por forças internacionais. É difícil imaginar Putin concordando com esta proposta e os generais russos informaram a ele que estão capturando rapidamente o território ucraniano.

Anadolu via Getty Images As cidades de Sloviansk e Kramatorsk, a leste, sofrem ataques regulares das forças russas "Se as autoridades em Kiev não quiserem definir esta questão pacificamente, nós resolveremos todos os problemas à nossa frente por meios militares", declarou Putin. Os dois lados são considerados exaustos. Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra estimaram que as forças russas só conseguiriam conquistar o restante de Donetsk em agosto de 2027, se mantivessem sua velocidade de avanço atual, o que não é uma certeza. O meio-termo de Zelensky também exigiria que as tropas russas deixassem outras áreas de território ucraniano, onde mantêm presença limitada. Elas incluem a região de Kharkiv e Sumy, no norte, Dnipropetrovsk, a leste, e Myokolaiv, no sul.

Sem movimentação em Donetsk, a possibilidade de um acordo de paz não parece realista, mas um meio-termo russo pode não estar fora de questão. O enviado do Kremlin, Yuri Ushakov, declarou recentemente que "é totalmente possível que não haja tropas em Donbas, russas ou ucranianas". Mas ele foi categórico ao afirmar que o território seria parte da Federação Russa. BBC A enorme usina nuclear da Ucrânia nas mãos da Rússia Desde março de 2022, a Rússia ocupa a maior usina nuclear da Europa em Enerhodar, às margens do rio Dnipro.