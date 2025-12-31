A dominatrix que criou empresa para combater pornô de vingança após ter imagens vazadas por clientes

Image Angel Madelaine Thomas conta que sua experiência pessoal de ter suas imagens íntimas vazadas forneceu a ela uma visão única da questão, que a levou a fundar uma empresa de tecnologia A dominatrix profissional Madelaine Thomas não é uma empresária de tecnologia comum. Depois de sofrer repetidas humilhações de clientes que vazaram suas imagens explícitas privadas, ela sentiu "raiva suficiente para fazer algo a respeito" e procurou a tecnologia em busca de respostas.

"Eram fotos bonitas, não tenho vergonha das imagens", explica Thomas. "Tenho vergonha da forma em que elas foram usadas contra mim por alguém que não sei quem é." Sua empresa, a Image Angel, emprega marcas d'água forenses invisíveis para rastrear os abusadores. Pouco mais de um ano após sua fundação, ela conquistou vários prêmios e foi indicada este ano como prática recomendada pela parlamentar britânica Baronesa Bertin. Trata-se de uma mudança de rumo considerável em relação à sua atividade anterior, em que oferecia encontros sexuais consensuais, dominando clientes com práticas BDSM (sigla em inglês para submissão, dominação, sadismo e masoquismo).

BBC Madelaine Thomas conquistou diversos prêmios, incluindo o de Inovação da Cúpula de Segurança Tecnológica da organização britânica Refuge O abuso de imagens íntimas, muitas vezes chamado de pornografia de vingança, é crime. No Reino Unido, os perpetradores estão sujeitos a dois anos de prisão. No Brasil, a lei prevê reclusão de um a cinco anos, se o fato não constituir crime mais grave. Caso o criminoso seja um ex-namorado(a) e a divulgação tenha fim de vingança ou humilhação, essa pena pode aumentar de um a dois terços. A prática está longe de ser algo vivenciado apenas pelos trabalhadores do sexo. Um relatório da Linha de Apoio sobre Pornografia de Vingança indica que 1,42% da população feminina do Reino Unido é prejudicada pelo abuso de imagens íntimas todos os anos.

Thomas tem 37 anos. Ela é de Monmouthshire, no País de Gales, e afirma que as mulheres que passam por esta situação convivem com a vergonha e a estigmatização. "Acho que muitas pessoas diriam 'você colocou uma imagem apimentada na internet, o que você esperava?'", declarou ela. "Eu espero dignidade, espero respeito, espero confiança e não acho que isso seja negociável." "O fato de que essas imagens possam ser compartilhadas por aí, onde eu moro ou com pessoas que eu amo, e usadas para machucá-las, foge de mim, não é minha escolha, não é erro meu, é alguém que está praticando abuso."

BBC Madelaine Thomas espera que sua empresa de tecnologia impeça que abusadores de imagens íntimas compartilhem fotos sem consentimento Thomas trabalhou como dominatrix por 10 anos, principalmente online. Ela sempre considerou seu trabalho empoderador e gratificante. "Sou eu como uma mulher dominadora, uma mulher forte e empoderada, oferecendo meu corpo como um presente para alguém porque eu desejo, porque eu quero, porque é o meu corpo e posso fazer com ele o que quiser", ela conta. "As pessoas acham estranho, mas não vejo nada diferente de um nutricionista ou um contador oferecendo conselhos."