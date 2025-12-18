Por que governo Trump pode promover maior mudança na política de drogas dos EUA em décadas

Getty Images A maioria dos Estados americanos permite o uso da cannabis para fins medicinais e 24 Estados também autorizam seu uso recreativo O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve assinar uma ordem executiva que irá ampliar o acesso à cannabis. Esta medida vem sendo anunciada há algum tempo e, se confirmada, marcará a mudança mais significativa da política americana em relação às drogas nas últimas décadas.

A ordem deve reclassificar a cannabis, que deixará de ser um narcótico do Anexo 1, passando a ser classificada no Anexo 3 — a mesma categoria do medicamento Tylenol, que contém codeína, segundo indica a imprensa americana. Mesmo com a reclassificação, a cannabis permanecerá sendo ilegal em nível federal. Mas sua inclusão no Anexo 3 permitirá a expansão das pesquisas sobre seus potenciais benefícios. Diversos legisladores republicanos argumentaram contra a medida. Alguns defendem que ela poderá normalizar o uso da cannabis. A Agência de Repressão às Drogas dos Estados Unidos (DEA, na sigla em inglês) indica que os narcóticos do Anexo 3 (que também incluem a cetamina e esteroides anabolizantes) apresentam "potencial baixo a moderado de dependência física e psicológica".

A ordem executiva poderá ser publicada ainda nesta quinta-feira (18/12), mas a previsão pode se alterar, segundo a rede de TV CBS, parceira da BBC nos Estados Unidos. A nova classificação também poderá trazer implicações fiscais para as lojas de cannabis autorizadas, nos Estados onde a venda é permitida. As regulamentações atuais impedem que elas façam uso de certas deduções de impostos, caso vendam produtos do Anexo 1. Diversos órgãos de imprensa americanos informaram que o anúncio pode também incluir um programa-piloto, que permitiria que alguns cidadãos americanos mais idosos recebam reembolso pela compra de canabidiol para o tratamento de certas condições, incluindo o câncer.

Nos últimos anos, a maioria dos Estados americanos aprovou a cannabis para certos usos medicinais e cerca da metade (24 dos 50 Estados) legalizou seu uso recreativo. Mas, desde 1971, a cannabis é considerada narcótico do Anexo 1, o que significa que ela não tem uso medicinal aprovado e apresenta alto potencial de abuso. No início da semana, Trump declarou que estava "considerando" a medida, devido à "enorme quantidade de pesquisas que não pode ser feita sem a reclassificação".

O governo Biden sugeriu uma reclassificação similar e, em abril de 2024, a DEA propôs uma mudança das regras. Mas a medida ficou paralisada por questões legais e administrativas. Trump expressa há muito tempo o desejo de alterar a política de drogas americana em relação à cannabis. "Acredito que está na hora de pôr fim às detenções e encarceramentos de adultos por pequenas quantidades de maconha para uso pessoal", escreveu ele na rede Truth Social no ano passado, durante a campanha presidencial.