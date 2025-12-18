Por que centenas de mulheres iranianas correram uma maratona sem hijab: 'Correr foi meu ato de desafio'

BBC Mulheres iranianas participaram de uma maratona na Ilha de Kish "Correr a maratona de Kish foi meu ato pessoal de desafio. Cruzar aquela linha de chegada foi como uma vitória sobre anos de limitações", disse Sara (nome fictício) à BBC Global Women. Ela estava entre as 2 mil mulheres, muitas delas sem usar o hijab obrigatório, que participaram da maratona na ilha de Kish, no Irã, no início deste mês.

Vídeos e fotos da corrida viralizaram nas redes sociais, mostrando mulheres usando camisetas e calças legging com os cabelos presos em rabos de cavalo ou com faixas na cabeça, correndo ao som de música e observadas por uma multidão. Anos atrás, seria inimaginável para essas mulheres participar de uma maratona sem o hijab. O Estado impõe o uso do véu em público desde 1979, principalmente por meio da força e, às vezes, com o uso de violência. Muitas mulheres protestam contra essa lei há mais de 40 anos, mas o movimento ganhou força em setembro de 2022, quando Jina Mahsa Amini foi presa em Teerã pela chamada polícia da moralidade por supostamente não estar usando o hijab de forma apropriada. A jovem, de 22 anos, morreu dias depois sob custódia da polícia. Protestos se espalharam por todo o país, com as mulheres na linha de frente, queimando seus lenços e gritando: "Mulher, Vida, Liberdade".

Os protestos foram reprimidos com violência e prisões em massa, mas, desde então, algumas mulheres iranianas continuam a desafiar as regras. Getty Images Mulheres iranianas desafiam o uso do hijab em Teerã Artemis (nome fictício) diz testemunhar mulheres desafiando o uso obrigatório do hijab desde que era criança, mas acredita que 2022 foi um ponto de virada na resistência feminina. "Nós fomos de abandonar os véus naquele verão como um ato de protesto para usar tops curtos e leggings nas ruas no ano seguinte", afirma.

Vídeos são regularmente compartilhados nas redes sociais mostrando mulheres correndo nos parques, dando estrelas nas calçadas — enquanto são aplaudidas por quem passa — ou fazendo danças coreografadas em shoppings. O grande volume dessas publicações dificulta a resposta das autoridades. Prisões são feitas com frequência, mulheres são multadas e contas nas redes sociais são suspensas pelas autoridades, mas o jogo de gato e rato continua.

O problema do hijab permanece no centro do debate sobre para onde o Irã está indo. A ação do governo contra mulheres que aparecem em público sem o hijab tem variado — às vezes permitindo um afrouxamento das regras, às vezes intensificando a repressão contra qualquer transgressão. O governo também tem utilizado tecnologia de reconhecimento facial e enviado mensagens de texto de advertência às mulheres. Elas também relatam que as placas de seus carros foram identificadas por câmeras e que as autoridades ameaçaram confiscar seus veículos.