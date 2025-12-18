Os mistérios e as descobertas sobre o cometa que está de passagem pelo Sistema Solar

NASA, ESA, David Jewitt (UCLA) e Joseph DePasquale (STScI) O telescópio Hubble capturou esta imagem do 3I/ATLAS em 21 de julho de 2025, quando o cometa estava a 446 milhões de quilômetros da Terra As notícias sobre a descoberta do 3I/Atlas, um cometa "estrangeiro", que veio de fora do Sistema Solar, viajaram numa velocidade comparável à do próprio objeto interestelar. E, junto com as informações divulgadas a partir de julho de 2025, surgiram também especulações e alegações que fogem do consenso de especialistas da área: algumas versavam sobre o risco desse cometa se chocar com a Terra; outras sugeriam que ele seria, na verdade, uma nave alienígena.

Na próxima sexta-feira (19/12), o 3I/Atlas estará no ponto mais perto de nosso planeta — embora, como você entenderá ao longo da reportagem, falar em proximidade aqui seja praticamente um exagero. Mas essa posição dele permitirá que alguns telescópios e outros equipamentos avançados capturem imagens e façam medições valiosas sobre esse cometa — o que, por sua vez, pode nos ajudar a entender um pouco melhor como sistemas planetares diferentes do nosso foram formados. Mas o que já sabemos sobre o 3I/Atlas? E quais mistérios ainda carecem de esclarecimentos? Entenda a seguir como esse objeto que veio de lugares muito distantes pode trazer respostas valiosas. O que é o 3I/Atlas? O astrônomo Jorge Marcio Carvano, do Observatório Nacional, explica que cometas são objetos feitos de gelo e poeira que se formaram em regiões periféricas dos sistemas planetares.

Mas o que torna o 3I/Atlas tão especial? O ponto é que a vasta maioria dos cometas observados pelos cientistas nos últimos séculos se originaram dentro do Sistema Solar. O 3I/Atlas é apenas o terceiro objeto interestelar, que vem de fora de nossa "vizinhança" formada por Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, etc., a ser captado pelos observatórios, laboratórios e centros de pesquisas das agências espaciais e das universidades. Os outros dois são o Oumuamua, descoberto em 2017, e o Borisov, em 2019.

E isso abre uma janela de oportunidade única: entender como outros sistemas planetários, diferentes do nosso, nasceram. "Os cometas são feitos de grãos de poeira com gelo que não chegaram muito próximo do Sol em nenhum ponto da sua formação. Então esse material fica preservado", contextualiza Carvano. "Quando a gente observa os cometas, conseguimos estudar o que aconteceu no início da formação do Sistema Solar, para entender como foram os processos que geraram a Terra e os outros planetas", complementa o especialista.

É possível que esses objetos também estejam relacionados à origem da água na Terra — algumas evidências sugerem que parte da água disponível no nosso planeta tenha vindo de asteroides ou cometas. "Além disso, esses objetos tendem a ser ricos em material orgânico, o que abre a possibilidade de eles terem alguma relação com o aparecimento da vida no Sistema Solar", acrescenta Carvano. No caso específico do 3I/Atlas, isso tudo ganha outra proporção, como mencionado anteriormente.