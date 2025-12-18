Escala 6x1, Trump, Venezuela e acordo UE-Mercosul: os recados da entrevista de Lula

Getty Images O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falava com jornalistas nesta quinta-feira (18/12) enquanto uma nova operação da Polícia Federal (PF) prendia o secretário-executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo da Cunha Portal, número dois da pasta. A prisão ocorreu no âmbito da operação 'Sem Desconto', conduzida pela PF em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) e que investiga o esquema de descontos irregulares aplicados a benefícios do INSS.

Lula se pronunciou sobre seu filho, Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, e sobre possíveis ligações com o "Careca do INSS", um dos principais alvos de investigação da PF. "Se tiver filho meu (envolvido), ele será investigado", disse Lula a jornalistas. O presidente também falou sobre a escalada da tensão entre o presidente americano Donald Trump e Nicolás Maduro, da Venezuela, o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, as eleições do próximo ano e o fim da escala 6x1. Confira os principais trechos da conversa do presidente com jornalistas:

"Com relação à Venezuela, eu tive uma conversa com o Maduro para saber o que o governo Maduro estava pensando. Ele me colocou as coisas que foram colocadas (por Trump) e peço permissão para não dizer (...) eu disse que já tinha informação de que ele já tinha falado e disse que era possível negociar sem guerra" O presidente brasileiro também afirmou que, após a conversa com Maduro, conversou com Trump. "Disse para o Trump sobre a preocupação do Brasil com a Venezuela, porque isso aqui é zona de paz e não é zona de guerra." Lula também afirmou que se colocou à disposição, tanto para Trump, quanto para Maduro.

"O Brasil tem muita responsabilidade aqui na América do Sul. Estou pensando em, antes de chegar o Natal, conversar com o presidente Trump outra vez para saber o que é possível o Brasil contribuir para que a gente tenha um acordo diplomático e não uma guerra fratricida". Desde setembro, militares americanos mataram pelo menos 90 pessoas em ataques a barcos que, segundo eles, transportavam fentanil e outras drogas ilegais para os EUA. Nos últimos meses, os EUA também deslocaram navios de guerra para a região. Como parte da campanha de pressão, foram mobilizados 15 mil soldados e uma série de porta-aviões, destróieres lança-mísseis guiados e navios de assalto anfíbios para o Caribe.