Por que mudança radical de Trump na política externa dos EUA preocupa Europa

EPA/Shutterstock A estratégia de segurança nacional do governo do presidente americano, Donald Trump, tem alarmado os aliados mais próximos dos Estados Unidos e representa um afastamento dramático dos princípios fundamentais de décadas da política externa americana. O documento de 33 páginas, divulgado pelo governo há alguns dias, apresenta o mundo principalmente como um cenário econômico, destacando acordos bilaterais e nacionalismo econômico em detrimento do multilateralismo e da promoção da democracia.

A estratégia reflete as "vertentes mais ideológicas" do governo Trump, avaliou Tom Bateman, correspondente da BBC News no Departamento de Estado dos EUA, no podcast The Global Story, do Serviço Mundial da BBC. Essa estratégia também tem implicações para a América Latina, tanto na forma como os EUA se relacionam com os governos de direita, cada vez mais numerosos, até a nova versão da Doutrina Monroe (em referência ao presidente americano James Monroe, no século 19, que afirmava a primazia dos EUA no continente americano e rejeitava a interferência europeia). Essa doutrina repaginada reafirmaria a região como o "quintal" dos EUA. Igualmente impactante é o que o documento omite, sem praticamente crítica alguma a adversários tradicionais como a Rússia e a China. Em vez disso, reserva a linguagem mais carregada para a Europa, o que gerou preocupação nas capitais europeias.

'Eliminação civilizacional' Enquanto as estratégias de segurança nacional anteriores tendiam a reafirmar os valores e as prioridades compartilhados dos EUA com os países europeus, este documento segue por um caminho diferente. A Europa será "irreconhecível em 20 anos ou menos", afirma o texto, em razão da adesão do continente às instituições multilaterais e de suas políticas migratórias, que teriam se tornado uma influência corruptora da "identidade ocidental". Em sua seção dedicada ao tema, a estratégia declara de forma categórica que os Estados europeus enfrentam o que chama de "eliminação civilizacional".

Líderes europeus ficaram, ao menos em conversas privadas, "horrorizados" com o documento, disse Bateman, do Serviço Mundial da BBC. "Eles não se surpreendem com o fato de essa ser a posição ideológica de algumas partes do governo, mas vê-la articulada em um documento político formal é bastante preocupante para eles." Reuters O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, fez um discurso mordaz contra as democracias europeias durante a Conferência de Segurança de Munique 'Divórcio' A reação ao documento na Europa, de ambos os lados do espectro político, não demorou. O jornal francês de esquerda Le Monde descreveu o rompimento como um "divórcio", afirmando que ele marca uma ruptura histórica com o período pós-Segunda Guerra Mundial (1939-45).

"O divórcio está concluído, restando apenas a divisão de bens", escreveu o jornal em seu artigo. Ainda mais revelador, em termos da imprensa francesa, disse Bateman, do Serviço Mundial da BBC, é o comentário do jornal francês conservador Le Figaro sobre a aparente contradição do documento ao sustentar, de um lado, o que chama de "pretensão do não intervencionismo" e, de outro, defender explicitamente o intervencionismo no caso dos países europeus. A estratégia afirma textualmente a intenção dos EUA de estimular a resiliência de partidos de oposição nos países europeus. Isso implica apoio a partidos de extrema-direita, como a Alternative für Deutschland (AfD, na sigla em alemão) na Alemanha, o Partido Reformista no Reino Unido e o Reagrupamento Nacional, de Marine Le Pen, na França, entre outros.