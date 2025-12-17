Enel em SP: 'reforço externo' durante crise de energia elevou equipes em menos de 5%

Agência Brasil A Aneel iniciou processo que pode culminar em rompimento de contrato com a multinacional italiana Fortes chuvas atingiram a cidade de São Paulo na última semana, levando à queda de energia para mais de 2 milhões de consumidores, depois da passagem de um ciclone extratropical e rajadas de vento que chegaram a quase 100 km/h na semana passada. A Enel SP, concessionária responsável pela região, disse ter mobilizado um número recorde de até 1,8 mil equipes no ápice da crise, ao longo do dia, segundo nota publicada em seu site, em meio a críticas de que houve falta de pessoal.

Diante da emergência, o Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) determinaram que equipes de outras distribuidoras fossem emprestadas de forma emergencial. O pedido do governo federal resultou em um acréscimo considerado pequeno pela própria Aneel: as chamadas "equipes pesadas" (as que podem de fato restabelecer a energia) emprestadas por outras distribuidoras representaram menos de 5% do contingente que a Enel já mantinha em campo. A agência colocou este reforço em dúvida em reunião interna, no dia 12 de dezembro, com representantes da concessionária. O encontro, feito remotamente, contou com o diretor-geral da Aneel, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, além de representantes de diversas concessionárias e do Ministério de Minas e Energia.

"Apesar do esforço conjunto, o número de equipes pesadas mobilizadas representou menos de 5% do efetivo total da Enel", reconheceu a Aneel, que levantou dúvidas sobre a capacidade do reforço de "realmente alterar o cenário em eventos extremos." Uma nota divulgada depois da reunião pela Aneel afirma que foi determinada a disponibilização de 36 equipes das distribuidoras Light, Elektro, CPFL e Cemig, além de outras 40 da Enel do Ceará e do Rio, totalizando 76 grupos capacitados para reconstrução de redes e substituição de postes. Outro problema identificado foi que a maioria das equipes mobilizadas veio de distribuidoras próximas, que também enfrentavam problemas climáticos, "limitando a disponibilidade de recursos e sugerindo a necessidade de envolver empresas de regiões menos afetadas."

Foi sugerido que se criasse um plano nacional de contingência, simulações ao longo do ano e revisão dos critérios de quantificação e mobilização de equipes para "maior efetividade em situações futuras". Antes da reunião, a Aneel vinha cobrando respostas da Enel para a crise. Em um ofício enviado no dia 10, a agência pediu esclarecimentos à concessionária em sobre o desempenho da distribuidora na recomposição do fornecimento de energia. O ofício cita outros episódios semelhantes, em novembro de 2023 e outubro de 2024, que também levaram à interrupção de energia a mais de 2 milhões de consumidores.

No texto, o diretor diz que "a constante recorrência e a gravidade das falhas na prestação do serviço constituem descumprimento de cláusulas contratuais e dispositivos legais e regulamentares, podendo ensejar a recomendação de caducidade da concessão". Aneel/Reprodução Trecho de documento da Aneel com resumo sobre reunião com as concessionárias aponta falhas no apoio externo à operação para reestabelecer a energia em SP Dois milhões de ligações durante crise Uma apresentação feita pela Enel São Paulo reúne gráficos que, segundo a empresa, mostram a evolução da mobilização de equipes ao longo da crise. Os dados apresentados indicam aumento progressivo do número de equipes em campo entre os dias 8 e 12 de dezembro, com picos diários concentrados principalmente entre a manhã e o início da tarde.