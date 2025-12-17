Desde que saiu do Brasil, Alexandre Ramagem já custou mais de R$ 500 mil à Câmara dos Deputados

NurPhoto via Getty Images Deputado federal e ex-diretor da Abin saiu do Brasil em setembro e não voltou Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 16 anos de prisão por crimes ligados à tentativa de golpe de Estado, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) já custou ao menos R$ 532 mil aos cofres públicos desde que deixou o Brasil, em setembro, e foi para os Estados Unidos. O valor é a soma dos salários brutos, verba de gabinete para funcionários e cota parlamentar dos meses de setembro, outubro e novembro.

Por determinação do STF, a Câmara dos Deputados suspendeu em dezembro o salário e a cota parlamentar do deputado. A estrutura do gabinete, ao menos até novembro, teve custo superior a R$ 100 mil por mês, segundo consta no site da instituição. De janeiro a novembro deste ano Ramagem gastou R$ 1,4 milhão em verba de gabinete, o equivalente a 98,6% do total disponível ao parlamentar no ano, segundo dados da Câmara. Desses, R$ 399,3 mil são de setembro em diante. A verba de gabinete financia até 25 secretários parlamentares, com salários que podem chegar a R$ 18,7 mil. Atualmente, Ramagem mantém 17 assessores, segundo o site da Câmara. Além disso, houve R$ 328,7 mil em despesas com a cota parlamentar, principalmente com aluguel de veículos (33,2%) e divulgação da atividade parlamentar (28,69%). Desse total, R$ 36 mil foram pagos de setembro em diante.

Ramagem também recebeu integralmente os salários de setembro e outubro, no valor bruto de R$ 46.366,19 por mês. Em novembro houve pagamento parcial, de R$ 4,1 mil. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, Ramagem saiu do país de forma clandestina, pela fronteira com a Guiana, e usou passaporte diplomático para entrar nos Estados Unidos, para onde fugiu. Ele teria viajado de avião para Boa Vista, em Roraima, de onde partiu de carro, em uma viagem clandestina em direção à fronteira.

"A rota parece muito clara, via Guiana, saindo clandestinamente do Brasil, não passando por nenhum ponto de fiscalização", disse o diretor-geral da PF. Em novembro, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva do parlamentar e que a Câmara casse seu mandato. Na segunda-feira, 15/12, pediu aos EUA a sua extradição. O deputado apresentou à Câmara, em setembro, um atestado de 30 dias para tratamento de saúde, renovado em 13 de outubro. A licença médica é válida até 12 de dezembro. Apesar disso, ele participou de votações de forma remota.

A Câmara informou que não foi comunicada sobre a saída do parlamentar do território nacional nem autorizou qualquer missão oficial no exterior. Em nota à BBC, a Câmara afirmou que o pagamento do salário e o uso da cota parlamentar pelo deputado estão sendo tratados em decisão judicial sob segredo de justiça. Ramagem não respondeu ao pedido de esclarecimento enviado pela reportagem ao seu gabinete. O espaço segue à disposição.