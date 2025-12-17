Crise na fronteira e caos pós-Maduro: os cenários avaliados pelo governo Lula em caso de ataque dos EUA à Venezuela

Reuters A escalada de tensão entre Estados Unidos e Venezuela — com repetidas ameaças de um ataque militar direto feitas pelo presidente americano, Donald Trump — traz ao governo do Brasil os temores de uma crise humanitária na fronteira e de caos no país vizinho, segundo fontes ouvidas pela BBC News Brasil. Na terça-feira (16/12), o presidente Donald Trump anunciou, em suas redes sociais, que o país imporia um bloqueio naval sobre navios petroleiros que enfrentam sanções internacionais.

"A Venezuela está completamente cercada pela maior armada jamais reunida na história da América do Sul. E ela vai apenas ficar maior e o choque sobre eles (Venezuela) será como algo que eles nunca viram antes", disse Trump em uma postagem terça-feira (16/12). Na semana passada, os Estados Unidos anunciaram a apreensão de um navio petroleiro venezuelano. A possibilidade de a Venezuela entrar em um caos social generalizado após uma queda repentina do presidente Nicolás Maduro é um dos fatores que estariam impedindo os Estados Unidos, ao menos por enquanto, de dar início a uma ação militar direta ao território venezuelano. Essa é a avaliação de parte do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo uma fonte ouvida pela BBC News Brasil em caráter reservado.

Este cenário, diz este membro do governo brasileiro, seria semelhante ao que aconteceu na Líbia e no Iraque após as quedas de Muamar Khadafi e Saddam Hussein, respectivamente. Os dois países enfrentaram guerras civis após a derrubada dos dois ditadores após ações militares dos Estados Unidos, no caso do Iraque (em 2006), de uma coalizão entre norte-americanos e países europeus, no caso da Líbia (em 2011). Ainda de acordo com essa fonte, esse temor explica, em parte, a estratégia adotada pelos Estados Unidos nos últimos dias.

Em vez de dar início a uma ofensiva amparada nos navios e aeronaves militares à disposição no Mar do Caribe, os Estados Unidos passaram a focar sua ação contra a Venezuela em uma tentativa de sufocar o país financeiramente, dificultando a exportação de petróleo, principal fonte de renda do país. Reuters Venezuelanos que apoiam Maduro organizaram protestos no país contra ameaças de Trump Preocupação e conversa com Maduro A preocupação de Lula com a situação na Venezuela fez com que o presidente abordasse o assunto diretamente com Donald Trump durante as duas últimas conversas que os dois mantiveram por telefone. A mais recente aconteceu na terça-feira (2/12).

Nesta quarta-feira, Lula mencionou a conversa com o líder americano e disse que tentou sensibilizar Trump sobre os possíveis efeitos negativos de uma intervenção militar no país. "Eu falei com o presidente Trump: 'O poder da palavra pode valer mais do que o poder da arma'. Custa menos e demora menos se a gente tiver disposição de fazer. Eu disse ao Trump: 'Se você tiver interesse em conversar com a Venezuela corretamente, nós temos como contribuir.' Agora, é preciso ter vontade de conversar, é preciso ter paciência", afirmou Lula. A fala de Lula refletiu uma preocupação do governo brasileiro sobre um eventual conflito na Venezuela.