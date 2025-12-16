Polêmica Zezé di Camargo x SBT: as relações pragmáticas que Silvio Santos mantinha com a política

Reprodução Instagram/@zezedicamargo Capturas de tela de Zezé di Camargo em vídeo publicado em seu Instagram O cantor Zezé Di Camargo pediu ao SBT que cancelasse a exibição de seu especial de Natal após críticas públicas feitas por ele à presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de integrantes do governo no lançamento do SBT News, novo telejornal da emissora. O episódio, que começou como uma reação individual de um artista alinhado ao bolsonarismo, rapidamente se transformou em um debate nacional sobre mídia, poder, polarização política e o uso simbólico do legado de Silvio Santos.

O especial "Natal é Amor com Zezé Di Camargo" estava previsto para ir ao ar no dia 17, mas foi retirado da grade depois que o cantor divulgou um vídeo nas redes sociais criticando duramente a emissora. No pronunciamento, Zezé afirmou que o SBT estaria "se prostituindo" ao receber Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes em um evento institucional de lançamento do novo jornal. Pouco depois, o SBT informou, em nota, que decidiu não exibir o especial após avaliações internas e que divulgaria posteriormente a atração que ocupará o horário. A emissora é atualmente comandada pela viúva de Silvio Santos e pelas seis filhas do apresentador, morto em agosto do ano passado.

No vídeo, Zezé disse que não tinha "nada contra ninguém", mas afirmou que o que viu no evento não representava seu pensamento nem, segundo ele, o pensamento de grande parte do Brasil. Ao mencionar diretamente as filhas de Silvio Santos, o cantor sugeriu que elas estariam adotando posições diferentes das do pai e declarou que "filho que não honra pai e mãe não existe". Em seguida, pediu publicamente que seu especial fosse retirado do ar, por considerar incoerente associar seu nome a uma emissora que, na sua avaliação, teria mudado de posição política.

Divergências políticas O lançamento do SBT News, realizado na última sexta-feira, reuniu autoridades de diferentes campos políticos e foi marcado por um tom institucional e cordial. Imagens do evento mostraram Lula compartilhando risadas e cumprimentos com adversários políticos, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O encontro foi interpretado por críticos como um gesto simbólico de reaproximação do SBT com o atual governo.

Zezé Di Camargo, que há anos manifesta publicamente apoio ao bolsonarismo, não citou Lula ou Moraes nominalmente em seu vídeo, mas sua identificação política é conhecida. Em outubro, durante um show em Santa Catarina, o cantor defendeu a anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Na ocasião, discursou para uma plateia que demonstrava apoio explícito ao ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje preso sob acusação de liderar uma trama golpista. A repercussão alcançou o campo político. A primeira-dama Janja Lula da Silva criticou as declarações do cantor e afirmou que Zezé foi "misógino" e "machista" ao usar o termo "prostituição" para se referir às decisões das filhas de Silvio Santos, hoje à frente da emissora.