'Não culpamos nosso pai pela morte de nossa mãe; ele estava doente'

Os filhos de um homem que matou a esposa durante um surto psicótico antes de tirar a própria vida disseram à BBC que não responsabilizam o pai pelo ocorrido. Chris e Ruth Stone-Houghton morreram em setembro de 2022, na casa da família em Portsmouth, no Reino Unido.

Uma investigação judicial concluiu que houve "falha em prestar apoio integral" à família depois que Chris recebeu alta de um hospital psiquiátrico, semanas antes das mortes. Oliver, filho do casal, disse: "Não precisamos perdoá-lo. Em nenhum momento duvidei de que tudo foi causado pela doença". O Hampshire and Isle of Wight Healthcare NHS Foundation Trust afirmou que "aprendeu com este caso" para aprimorar o cuidado oferecido a pacientes em crise de saúde mental e a seus familiares. Segundo Oliver e Abbie Stone-Houghton, Chris e Ruth eram pais amorosos e atenciosos, além de profundamente dedicados um ao outro.

"Tivemos uma infância maravilhosa e, mesmo na vida adulta, sempre fomos muito próximos dos dois", disse Abbie. Chris administrava um negócio de joias no qual Ruth também trabalhou. Sem histórico de problemas de saúde mental, ele passou a apresentar pensamentos delirantes depois que a empresa enfrentou dificuldades durante a pandemia de covid-19 e fechou o negócio em abril de 2022. O quadro evoluiu para paranoia crescente: Chris acreditava, de forma equivocada, que estava sendo monitorado pelo telefone e pelo computador e temia que alguém quisesse lhe fazer mal. Ele se isolou, passou a aparentar maior fragilidade e manifestou pensamentos suicidas.

"Ele sentia que não tinha mais nada a oferecer", disse o filho, Oliver, hoje com 30 anos. BBC Oliver e Abbie Stone-Houghton afirmam que não receberam o apoio necessário para ajudar o pai Chris acabou diagnosticado com depressão psicótica e, em julho de 2022, tentou tirar a própria vida. Ele foi internado de forma compulsória e encaminhado a uma ala de saúde mental do Hospital St James, em Portsmouth, administrado pelo serviço público de saúde britânico (NHS). A família acreditava que a internação duraria vários meses.

Em menos de quatro semanas, porém, Chris recebeu alta e voltou para casa contra a vontade dos familiares. Ruth estava "aterrorizada" com a possibilidade de o marido voltar a se automutilar, segundo o inquérito. Segundo Oliver, o fato de serem uma família amorosa acabou jogando contra eles, pois a equipe teria avaliado que "não precisaria se preocupar tanto com o retorno dele para casa quanto talvez em outros casos". "Não recebemos praticamente nenhuma orientação sobre o que fazer ou não fazer", afirmou Abbie. "Estávamos apenas fazendo o que achávamos certo e torcendo para que tudo desse certo."