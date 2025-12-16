22 mil km dos EUA ao Japão: como foi a primeira viagem de volta ao mundo de bicicleta

Corbis/Getty Images Viagem de Thomas Stevens começou em 1884 e durou mais de dois anos; quando retornou, escreveu um livro sobre a aventura Uma década depois de Júlio Verne publicar seu famoso romance A Volta ao Mundo em 80 Dias, um viajante inglês partiu com o objetivo de dar a volta ao mundo. Mas, diferentemente do personagem do livro de Verne, que realizou a jornada principalmente de trem, balão e navio, Thomas Stevens decidiu fazê-la de bicicleta.

Sua viagem começou em 1884 e durou mais de dois anos. Após retornar para casa, ele escreveu o livro Around the World on a Bicycle (A Volta ao Mundo de Bicicleta, em tradução livre). Na obra, que despertou grande interesse ao redor do mundo, descreveu em detalhes o que viu ao longo do percurso pelo subcontinente norte-americano, pela Europa e pela Ásia. Primeira parada América do Norte Nascido na Inglaterra, Stevens se estabeleceu nos Estados Unidos em 1871, aos 17 anos. Ele não era atleta, mas tinha um grande interesse pelo ciclismo — que, na época, eras visto mais como um passatempo aristocrático.

Segundo o escritor e cineasta americano Robert Isenberg, o que tornou Stevens tão popular foi o fato de "ele ser um homem comum que simplesmente continuou em frente e teve motivação suficiente para fazer acontecer". Inicialmente, o objetivo de Stevens era atravessar o subcontinente norte-americano, e ele o fez ao pedalar de San Francisco (costa oeste) a Boston (costa leste) em cinco meses. Após essa viagem, uma revista popular de ciclismo ofereceu patrocínio a Stevens, que decidiu ampliar a jornada para dar a volta ao mundo.

Em abril de 1884, ele partiu de navio de Chicago (EUA) rumo à Inglaterra (Reino Unido). Depois de atravessar de bicicleta o continente europeu, percorreu pedalando a Turquia, o Irã, a Índia, a China e o Japão. A bicicleta de Stevens era muito diferente das atuais. Tratava-se de um modelo pesado conhecido como penny-farthing — nome inspirado em duas antigas moedas britânicas, o penny, maior, e o farthing, menor, numa analogia às rodas —, com uma roda dianteira muito grande e outra traseira bem menor. Segundo relatos, ele carregava apenas um pequeno conjunto de itens, como roupas íntimas, uma arma, um poncho que também servia de barraca e um pneu reserva.

Prisma/UIG/Getty Images Stevens viajou pelo mundo em uma bicicleta penny-farthing Encontros em Istambul Stevens chegou a Istambul (na atual Turquia) no verão de 1885, e permaneceu ali durante o mês do Ramadã (mês sagrado do calendário islâmico) em um hotel em Galata, bairro histórico da cidade. Ele descreveu Istambul como "uma das cidades mais cosmopolitas" do mundo, destacando a diversidade de seus habitantes, ruas e modos de vestir. Também retratou cenas noturnas vívidas, com ruas laterais iluminadas apenas pelos cafés, enquanto pessoas caminhavam com seus lampiões nas mãos. Stevens também escreveu sobre as mulheres que retiravam seus véus e fumavam em compartimentos exclusivos a bordo de trens e balsas. Ele até elaborou um itinerário para visitar a cidade: