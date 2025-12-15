Wagner Moura e 'O Agente Secreto' são indicados ao Globo de Ouro 2026; veja todos os indicados

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Obra de Kleber Mendonça Filho concorre na categoria Melhor Filme (Drama) e Melhor Filme em Língua Não Inglesa. Wagner Moura concorre a Melhor Ator em filme de drama.
Tipo Notícia

Wagner Moura em O Agente Secreto
Festival de Cinema de Cannes

O filme O Agente Secreto e sua estrela, o ator Wagner Moura, estão concorrendo ao Globo de Ouro — um dos principais prêmios do cinema e da televisão nos Estados Unidos — segundo anúncio feito nesta segunda-feira (8/12) em Los Angeles.

A obra de Kleber Mendonça Filho concorre na categoria de Melhor Filme — Drama. Os indicados são:

  • Frankenstein
  • Hamnet - A Vida Antes de Hamlet
  • Foi Apenas um Acidente
  • O Agente Secreto
  • Sentimental Values
  • Pecadores

O Agente Secreto também concorre na categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa. Os indicados são:

  • Foi Apenas um Acidente (França)
  • No Other Choice - (Coreia do Sul)
  • O Agente Secreto (Brasil)
  • Sentimental Value (Noruega)
  • Sirāt - Espanha
  • A Voz de Hind Rajab - (Tunísia)

Wagner Moura concorre na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama. Os indicados são:

  • Joel Edgerton - Sonhos de Trem
  • Oscar Isaac - Frankenstein
  • Dwayne Johnson - Coração de Lutador - The Smashing Machine
  • Michael B. Jordan - Pecadores
  • Wagner Moura - O Agente Secreto
  • Jeremy Allen White - Springsteen: Salve-me do Desconhecido

Confira abaixo a lista de todos os indicados ao Globo de Ouro.

Todos os indicados ao Globo de Ouro 2026: filmes

Melhor filme — drama

  • Frankenstein
  • Hamnet - A Vida Antes de Hamlet
  • Foi Apenas um Acidente
  • O Agente Secreto
  • Sentimental Values
  • Pecadores

Melhor filme - musical ou comédia

  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Marty Supreme
  • No Other Choice
  • Nouvelle Vague
  • Uma Batalha Após a Outra

Melhor filme em língua não-inglesa

  • Foi Apenas um Acidente (França)
  • No Other Choice - (Coreia do Sul)
  • O Agente Secreto (Brasil)
  • Sentimental Value (Noruega)
  • Sirāt - Espanha
  • A Voz de Hind Rajab - (Tunísia)

Melhor filme de animação

  • Arco
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito
  • Elio
  • Guerreiras do K-Pop
  • Little Amelie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Melhor atriz - filme - drama

  • Jessie Buckley - Hamnet - A Vida Antes de Hamlet
  • Jennifer Lawrence - Morra, Amor
  • Renate Reinsve - Valor Sentimental
  • Julia Roberts - Depois da Caçada
  • Tessa Thompson - Hedda
  • Eva Victor - Sorry, Baby

Melhor ator - filme - drama

  • Joel Edgerton - Sonhos de Trem
  • Oscar Isaac - Frankenstein
  • Dwayne Johnson - Coração de Lutador - The Smashing Machine
  • Michael B. Jordan - Pecadores
  • Wagner Moura - O Agente Secreto
  • Jeremy Allen White - Springsteen: Salve-me do Desconhecido

Melhor atriz em filme comédia/musical

  • Rose Byrne - Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
  • Cynthia Erivo - Wicked: Parte II
  • Kate Hudson - Song Sung Blue - Um Sonho a Dois
  • Chase Infiniti - Uma Batalha Após a Outra
  • Amanda Seyfried - O Testamento de Ann Lee
  • Emma Stone - Bugonia

Melhor ator em filme comédia/musical

  • Timothée Chalamet - Marty Supreme
  • George Clooney - Jay Kelly
  • Leonardo DiCaprio - Uma Batalha Após a Outra
  • Ethan Hawke - Blue Moon
  • Lee Byung-Hun - No Other Choice
  • Jesse Plemons - Bugonia

Melhor atriz coadjuvante em cinema

  • Emily Blunt - Coração de Lutador - The Smashing Machine
  • Elle Fanning - Valor Sentimental
  • Ariana Grande - Wicked: Parte II
  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental
  • Amy Madigan - A Hora do Mal
  • Teyana Taylor - Uma Batalha Após a Outra

Melhor ator coadjuvante - cinema

  • Benicio del Toro - Uma Batalha Após a Outra
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Paul Mescal - Hamnet - A Vida Antes de Hamlet
  • Sean Penn - Uma Batalha Após a Outra
  • Adam Sandler - Jay Kelly
  • Stellan Skarsgard - Valor Sentimental

Melhor sucesso cinematográfico e de bilheteria

  • Avatar: Fogo e Cinzas
  • F1: O Filme
  • Guerreiras do K-Pop
  • Missão: Impossível - O Acerto Final
  • Pecadores
  • A Hora do Mal
  • Wicked: Parte II
  • Zootopia 2
Elenco do filme Uma Batalha Após a Outra
Getty Images
Todo elenco principal de Uma Batalha Após a Outra recebeu indicações ao Globo de Ouro

Melhor diretor - filme

  • Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra
  • Ryan Coogler - Pecadores
  • Guillermo del Toro - Frankenstein
  • Jafar Panahi - Foi Apenas um Acidente
  • Joachim Trier - Valor Sentimental
  • Chloe Zhao - Hamnet - A Vida Antes de Hamlet

Melhor roteiro - filme

  • Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra
  • Ronald Bronstein & Josh Safdie - Marty Supreme
  • Ryan Coogler - Pecadores
  • Jafar Panahi - Foi Apenas um Acidente
  • Eskil Vogt & Joachim Trier - Valor Sentimental
  • Chloé Zhao & Maggie O'Farrel - Hamnet - A Vida Antes de Hamlet

Melhor música - filme

  • Dream As One - Avatar: Fogo e Cinzas | Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen
  • Golden - Guerreiras do K-Pop | Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick
  • I Lied To You - Pecadores | Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
  • No Place Like Home - Wicked: Parte II | Stephen Schwartz
  • The Girl In The Bubble - Wicked: Parte II | Stephen Schwartz
  • Train Dreams - Sonhos de Trem | Nick Cave, Bryce Dessner

Melhor trilha sonora original - filme

  • Alexandre Desplat - Frankenstein
  • Ludwig Göransson - Pecadores
  • Jonny Greenwood - Uma Batalha Após a Outra
  • Kangding Ray - Sirāt
  • Max Richter - Hamnet - A Vida Antes de Hamlet
  • Hans Zimmer - F1: O Filme

Todos os indicados ao Globo de Ouro 2026: televisão e podcast

Elenco de The White Lotus
Getty Images
Série The White Lotus acumulou indicações em diversas categorias

Melhor série musical ou de comédia

  • Abbott Elementary - ABC
  • O Urso - FX on Hulu
  • Medíocres - HBO Max
  • Ninguém Quer - Netflix
  • Only Murders in the Building - Hulu
  • O Estúdio - Apple TV

Melhor série de drama

  • A Diplomata - Netflix
  • The Pitt - HBO Max
  • Pluribus - Apple TV
  • Ruptura - Apple TV
  • Slow Horses - Apple TV
  • The White Lotus - HBO Max

Melhor minissérie, série de antologia ou filme para televisão

  • Adolescência - Netflix
  • All Her Fault - Peacock
  • O Monstro em Mim - Netflix
  • Black Mirror - Netflix
  • Morrendo por Sexo - FX on Hulu
  • A Namorada Ideal - Prime Video

Melhor atriz – televisão – drama

  • Kathy Bates - Matlock
  • Britt Lower - Ruptura
  • Helen Mirren - Terra da Máfia
  • Bella Ramsey - The Last of Us
  • Keri Russell - A Diplomata
  • Rhea Seehorn - Pluribus

Melhor ator – televisão – drama

  • Sterling K. Brown - Paradise
  • Diego Luna - Andor
  • Gary Oldman - Slow Horses
  • Mark Ruffalo - Task
  • Adam Scott - Ruptura
  • Noah Wyle - The Pitt

Melhor atriz - televisão - musical, comédia

  • Kristen Bell - Ninguém Quer
  • Ayo Edebiri - O Urso
  • Selena Gomez - Only Murders in the Building
  • Natasha Lyonne - Poker Face
  • Jenna Ortega - Wandinha
  • Jean Smart - Medíocres

Melhor ator - televisão - musical ou comédia

  • Adam Brody - Ninguém Quer
  • Steve Martin - Only Murders in the Building
  • Glen Powell - Chad Powers: O Quarterback
  • Seth Rogen - O Estúdio
  • Martin Short - Only Murders in the Building
  • Jeremy Allen White - O Urso

Melhor atriz - televisão - minissérie, série de antologia ou filme para televisão

  • Claire Danes - O Monstro em Mim
  • Rashida Jones - Black Mirror
  • Amanda Seyfried - Long Bright River
  • Sarah Snook - All her Fault
  • Michelle Williams - Morrendo por Sexo
  • Robin Wright - A Namorada Ideal

Melhor ator - televisão - minissérie, série de antologia, filme para TV

  • Jacob Elordi - O Caminho Estreito para os Confins do Norte
  • Paul Giamatti - Black Mirror
  • Stephen Graham - Adolescência
  • Charlie Hunnam - Monster: The ED Gein Story
  • Jude Law - Black Rabbit
  • Matthew Rhys - O Monstro em Mim

Melhor atriz coadjuvante – televisão

  • Carrie Coon - The White Lotus
  • Erin Doherty - Adolescência
  • Hannah Einbinder - Medíocres
  • Catherine O'Hara - O Estúdio
  • Parker Posey - The White Lotus
  • Aimee Lou Wood - The White Lotus

Melhor ator coadjuvante - televisão

  • Owen Cooper - Adolescência
  • Billy Crudup - The Morning Show
  • Walton Goggins - The White Lotus
  • Jason Isaacs - The White Lotus
  • Tramell Tillman - Ruptura
  • Ashley Walters - Adolescência

Melhor atuação em stand-up comedy na televisão

  • Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
  • Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
  • Kevin Hart: Acting My Age
  • Kumail Nanjiani: Night Thoughts
  • Ricky Gervais: Mortality
  • Sarah Silverman: Postmortem

Melhor podcast:

  • Armchair Expert with Dax Shepard
  • Call Her Daddy
  • Good Hang with Amy Poehler
  • The Mel Robbins Podcast
  • Smartless
  • Up First

