Wagner Moura e 'O Agente Secreto' são indicados ao Globo de Ouro 2026; veja todos os indicados

Wagner Moura e 'O Agente Secreto' são indicados ao Globo de Ouro 2026; veja todos os indicadosObra de Kleber Mendonça Filho concorre na categoria Melhor Filme (Drama) e Melhor Filme em Língua Não Inglesa. Wagner Moura concorre a Melhor Ator em filme de drama.
O filme O Agente Secreto e sua estrela, o ator Wagner Moura, estão concorrendo ao Globo de Ouro — um dos principais prêmios do cinema e da televisão nos Estados Unidos — segundo anúncio feito nesta segunda-feira (8/12) em Los Angeles.
Confira abaixo a lista de todos os indicados ao Globo de Ouro.
Todos os indicados ao Globo de Ouro 2026: filmes
Melhor filme — drama
- Frankenstein
- Hamnet - A Vida Antes de Hamlet
- Foi Apenas um Acidente
- O Agente Secreto
- Sentimental Values
- Pecadores
Melhor filme - musical ou comédia
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- Uma Batalha Após a Outra
Melhor filme em língua não-inglesa
- Foi Apenas um Acidente (França)
- No Other Choice - (Coreia do Sul)
- O Agente Secreto (Brasil)
- Sentimental Value (Noruega)
- Sirāt - Espanha
- A Voz de Hind Rajab - (Tunísia)
Melhor filme de animação
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito
- Elio
- Guerreiras do K-Pop
- Little Amelie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Melhor atriz - filme - drama
- Jessie Buckley - Hamnet - A Vida Antes de Hamlet
- Jennifer Lawrence - Morra, Amor
- Renate Reinsve - Valor Sentimental
- Julia Roberts - Depois da Caçada
- Tessa Thompson - Hedda
- Eva Victor - Sorry, Baby
Melhor ator - filme - drama
- Joel Edgerton - Sonhos de Trem
- Oscar Isaac - Frankenstein
- Dwayne Johnson - Coração de Lutador - The Smashing Machine
- Michael B. Jordan - Pecadores
- Wagner Moura - O Agente Secreto
- Jeremy Allen White - Springsteen: Salve-me do Desconhecido
Melhor atriz em filme comédia/musical
- Rose Byrne - Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
- Cynthia Erivo - Wicked: Parte II
- Kate Hudson - Song Sung Blue - Um Sonho a Dois
- Chase Infiniti - Uma Batalha Após a Outra
- Amanda Seyfried - O Testamento de Ann Lee
- Emma Stone - Bugonia
Melhor ator em filme comédia/musical
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- George Clooney - Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio - Uma Batalha Após a Outra
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Lee Byung-Hun - No Other Choice
- Jesse Plemons - Bugonia
Melhor atriz coadjuvante em cinema
- Emily Blunt - Coração de Lutador - The Smashing Machine
- Elle Fanning - Valor Sentimental
- Ariana Grande - Wicked: Parte II
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental
- Amy Madigan - A Hora do Mal
- Teyana Taylor - Uma Batalha Após a Outra
Melhor ator coadjuvante - cinema
- Benicio del Toro - Uma Batalha Após a Outra
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Paul Mescal - Hamnet - A Vida Antes de Hamlet
- Sean Penn - Uma Batalha Após a Outra
- Adam Sandler - Jay Kelly
- Stellan Skarsgard - Valor Sentimental
Melhor sucesso cinematográfico e de bilheteria
- Avatar: Fogo e Cinzas
- F1: O Filme
- Guerreiras do K-Pop
- Missão: Impossível - O Acerto Final
- Pecadores
- A Hora do Mal
- Wicked: Parte II
- Zootopia 2
Melhor diretor - filme
- Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra
- Ryan Coogler - Pecadores
- Guillermo del Toro - Frankenstein
- Jafar Panahi - Foi Apenas um Acidente
- Joachim Trier - Valor Sentimental
- Chloe Zhao - Hamnet - A Vida Antes de Hamlet
Melhor roteiro - filme
- Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra
- Ronald Bronstein & Josh Safdie - Marty Supreme
- Ryan Coogler - Pecadores
- Jafar Panahi - Foi Apenas um Acidente
- Eskil Vogt & Joachim Trier - Valor Sentimental
- Chloé Zhao & Maggie O'Farrel - Hamnet - A Vida Antes de Hamlet
Melhor música - filme
- Dream As One - Avatar: Fogo e Cinzas | Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen
- Golden - Guerreiras do K-Pop | Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick
- I Lied To You - Pecadores | Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
- No Place Like Home - Wicked: Parte II | Stephen Schwartz
- The Girl In The Bubble - Wicked: Parte II | Stephen Schwartz
- Train Dreams - Sonhos de Trem | Nick Cave, Bryce Dessner
Melhor trilha sonora original - filme
- Alexandre Desplat - Frankenstein
- Ludwig Göransson - Pecadores
- Jonny Greenwood - Uma Batalha Após a Outra
- Kangding Ray - Sirāt
- Max Richter - Hamnet - A Vida Antes de Hamlet
- Hans Zimmer - F1: O Filme
Todos os indicados ao Globo de Ouro 2026: televisão e podcast
Melhor série musical ou de comédia
- Abbott Elementary - ABC
- O Urso - FX on Hulu
- Medíocres - HBO Max
- Ninguém Quer - Netflix
- Only Murders in the Building - Hulu
- O Estúdio - Apple TV
Melhor série de drama
- A Diplomata - Netflix
- The Pitt - HBO Max
- Pluribus - Apple TV
- Ruptura - Apple TV
- Slow Horses - Apple TV
- The White Lotus - HBO Max
Melhor minissérie, série de antologia ou filme para televisão
- Adolescência - Netflix
- All Her Fault - Peacock
- O Monstro em Mim - Netflix
- Black Mirror - Netflix
- Morrendo por Sexo - FX on Hulu
- A Namorada Ideal - Prime Video
Melhor atriz – televisão – drama
- Kathy Bates - Matlock
- Britt Lower - Ruptura
- Helen Mirren - Terra da Máfia
- Bella Ramsey - The Last of Us
- Keri Russell - A Diplomata
- Rhea Seehorn - Pluribus
Melhor ator – televisão – drama
- Sterling K. Brown - Paradise
- Diego Luna - Andor
- Gary Oldman - Slow Horses
- Mark Ruffalo - Task
- Adam Scott - Ruptura
- Noah Wyle - The Pitt
Melhor atriz - televisão - musical, comédia
- Kristen Bell - Ninguém Quer
- Ayo Edebiri - O Urso
- Selena Gomez - Only Murders in the Building
- Natasha Lyonne - Poker Face
- Jenna Ortega - Wandinha
- Jean Smart - Medíocres
Melhor ator - televisão - musical ou comédia
- Adam Brody - Ninguém Quer
- Steve Martin - Only Murders in the Building
- Glen Powell - Chad Powers: O Quarterback
- Seth Rogen - O Estúdio
- Martin Short - Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White - O Urso
Melhor atriz - televisão - minissérie, série de antologia ou filme para televisão
- Claire Danes - O Monstro em Mim
- Rashida Jones - Black Mirror
- Amanda Seyfried - Long Bright River
- Sarah Snook - All her Fault
- Michelle Williams - Morrendo por Sexo
- Robin Wright - A Namorada Ideal
Melhor ator - televisão - minissérie, série de antologia, filme para TV
- Jacob Elordi - O Caminho Estreito para os Confins do Norte
- Paul Giamatti - Black Mirror
- Stephen Graham - Adolescência
- Charlie Hunnam - Monster: The ED Gein Story
- Jude Law - Black Rabbit
- Matthew Rhys - O Monstro em Mim
Melhor atriz coadjuvante – televisão
- Carrie Coon - The White Lotus
- Erin Doherty - Adolescência
- Hannah Einbinder - Medíocres
- Catherine O'Hara - O Estúdio
- Parker Posey - The White Lotus
- Aimee Lou Wood - The White Lotus
Melhor ator coadjuvante - televisão
- Owen Cooper - Adolescência
- Billy Crudup - The Morning Show
- Walton Goggins - The White Lotus
- Jason Isaacs - The White Lotus
- Tramell Tillman - Ruptura
- Ashley Walters - Adolescência
Melhor atuação em stand-up comedy na televisão
- Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
- Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
- Kevin Hart: Acting My Age
- Kumail Nanjiani: Night Thoughts
- Ricky Gervais: Mortality
- Sarah Silverman: Postmortem
Melhor podcast:
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Call Her Daddy
- Good Hang with Amy Poehler
- The Mel Robbins Podcast
- Smartless
- Up First
