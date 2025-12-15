Trump processa BBC por acusação de difamação em documentário

Getty Images O presidente dos EUA já havia afirmado que processaria a BBC por conta de edição de documentário O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu um processo contra a BBC por difamação devido à edição de seu discurso de 6 de janeiro de 2021 em um documentário do programa Panorama. Trump acusou a BBC de difamação e de violar uma lei de práticas comerciais, de acordo com documentos judiciais apresentados na Flórida.

Ele pediu US$ 5 bilhões (cerca de R$ 27 bilhões) em indenização por cada uma das duas acusações. A BBC pediu desculpas a Trump em novembro, mas rejeitou seus pedidos de indenização e discordou que houvesse qualquer "fundamento para uma ação por difamação". A equipe jurídica de Trump acusou a BBC de difamá-lo "manipulando seu discurso de forma intencional, maliciosa e enganosa". A BBC não se manifestou ainda sobre o processo.

Trump disse no mês passado que planejava processar a BBC pela forma como seu discurso de 6 de janeiro foi editado no episódio do Panorama, que foi ao ar no Reino Unido antes da eleição presidencial dos EUA de 2024. "Acho que tenho que fazer isso", disse Trump a repórteres sobre seus planos de processar a BBC. "Eles trapacearam. Alteraram as palavras que saíram da minha boca."

No discurso de 6 de janeiro, o republicano disse a apoiadores em Washington: "Vamos caminhar até o Capitólio e vamos aplaudir nossos bravos senadores e congressistas." Mais de 50 minutos depois, no mesmo discurso, ele disse: "E lutaremos. Lutaremos com todas as nossas forças." No Panorama, um trecho o mostrou dizendo: "Vamos caminhar até o Capitólio... e eu estarei lá com vocês. E lutaremos. Lutaremos com todas as nossas forças."