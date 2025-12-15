Por que 'O Agente Secreto' e Wagner Moura já fazem história na disputa pelo Globo de Ouro

Michael Buckner/IndieWire via Getty Images Moura é o primeiro ator brasileiro indicado na categoria de Melhor Ator em Drama As indicações de Wagner Moura e do longa O Agente Secreto ao Globo de Ouro 2026 já somam recordes. É a primeira vez que um filme brasileiro tem três indicações: Melhor Filme - Drama, Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Drama.

"Não sabia que as 3 indicações no Globo de Ouro são recorde brasileiro. Obrigado por me avisar e um abraço enorme pra toda a equipe inacreditável que fez O Agente Secreto", escreveu Mendonça em sua conta no X. Também é a primeira vez que um filme brasileiro é indicado na categoria Melhor Filme - Drama. Em anos anteriores, as produções brasileiras disputaram nas categorias de Melhor Filme Estrangeiro (veja mais abaixo). Além do filme, dirigido pelo pernambucano Kléber Mendonça Filho, Wagner Moura "fez história" no Globo de Ouro, como escreveu a Variety, por ser o primeiro brasileiro a ser indicado na categoria de Melhor Ator em Drama. Em 2016, Moura foi indicado na categoria Melhor Ator em Série - Drama, por sua interpretação de Pablo Escobar em Narcos, mas perdeu para Jon Hamm, de Mad Man.

Há um grande número de filmes internacionais aclamados concorrendo neste ano, incluindo o emocionante Sentimental Value, sobre duas filhas que se reconectam com o pai distante, que recebeu oito indicações ao Globo de Ouro nesta segunda-feira (8/12). Outro forte concorrente é Foi Apenas um Acidente, um filme magnífico de Jafar Panahi que conta a história de um homem em busca de vingança contra o ex-oficial da inteligência iraniana que o torturou na prisão. O filme ganhou o prêmio máximo no Festival de Cannes e recebeu quatro indicações ao Globo de Ouro.

Matt Winkelmeyer/WireImage/Getty Images Fernanda Torres foi a única atriz brasileira a ganhar um Globo de Ouro até o momento No ano passado, O longa de Walter Salles Ainda Estou Aqui foi indicado na categoria Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, mas perdeu para Emilia Pérez. Já a atriz Fernanda Torres saiu vencedora do Globo na categoria Melhor Atriz - Drama. Confira a lista de outros atores, atrizes e produções brasileiras indicadas ao Globo de Ouro em anos anteriores.