Polícia investiga suposto assassinato de diretor de Hollywood e esposa

Reuters Rob e Michele Reiner em foto de 2018 O cineasta e ator de Hollywood Rob Reiner e sua esposa, Michele Reiner, foram encontrados mortos em sua casa em Los Angeles (EUA) no domingo (14/12). As autoridades investigam o caso como um possível homicídio, após a polícia e os bombeiros serem acionados para a residência do casal, localizada em um bairro nobre da cidade. Reiner é conhecido por dirigir filmes clássicos como Conta Comigo, A Princesa Prometida, Isto é Spinal Tap, Harry e Sally - Feitos Um Para o Outro, Louca Obsessão e Questão de Honra.

"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento trágico de Michele e Rob Reiner", disse um porta-voz da família em um comunicado à imprensa americana. "Estamos devastados por esta perda repentina e pedimos privacidade neste momento incrivelmente difícil." Até o momento, nenhum suspeito foi preso ou está sendo procurado pela polícia. A polícia informou que um homem de 78 anos e uma mulher de 68 anos foram declarados mortos na residência, mas os policiais não identificaram imediatamente o casal nem as circunstâncias de suas mortes. Um porta-voz do Corpo de Bombeiros de Los Angeles disse à BBC que receberam um chamado por volta das 15h38, horário local, solicitando assistência médica para uma residência em Brentwood, um bairro onde moram várias celebridades.

Getty Images Detetives da Divisão de Homicídios e Roubos do Departamento de Polícia de Los Angeles também compareceram ao local e abriram uma investigação de homicídio. Em uma coletiva de imprensa na noite de domingo, a polícia não ofereceu detalhes sobre as mortes ou o que encontraram quando chegaram ao local. O vice-chefe de polícia Alan Hamilton disse que ambos os corpos ainda estavam dentro da casa, mais de seis horas depois que a polícia e os bombeiros foram acionados. A polícia também não deu detalhes sobre quaisquer ferimentos sofridos pelo casal, nem se alguma arma foi encontrada ou usada. Hamilton disse que a causa da morte seria determinada pelo Instituto Médico Legal de Los Angeles.

'Gênio de bom coração' O governador da Califórnia (EUA), Gavin Newsom, divulgou um comunicado confirmando a morte de Reiner e de sua esposa. Newsom afirmou estar "de coração partido" e descreveu o cineasta como um "gênio de bom coração por trás de tantas histórias clássicas que amamos". Authorized Spinal Tap LLC/Shutterstock Rob Reiner ao lado de Christopher Guest em This Is Spinal Tap Rob Reiner era filho do comediante Carl Reiner (1922-2020), começou sua carreira nos anos 1960 e alcançou o estrelato interpretando Meathead na série de TV All in the Family na década de 1970, papel que lhe rendeu dois prêmios Emmy.

Ele obteve ainda mais sucesso com o cultuado falso documentário cult Isto é Spinal Tap (This Is Spinal Tap) em 1984, que dirigiu e em que interpreta o diretor Marty DiBergi. Isso deu início a uma série de filmes clássicos de Hollywood dirigidos por Reiner, incluindo Conta Comigo (1986), A Princesa Prometida (1987), Harry e Sally - Feitos Um Para o Outro (1989), Louca Obsessão (1990) e Questão de Honra (1992), este último lhe rendendo uma indicação ao Oscar de melhor filme. Ele se reuniu com o Spinal Tap para a tão aguardada sequência Spinal Tap II: O Último Ato, lançada em setembro deste ano.