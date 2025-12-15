O que se sabe sobre 'herói' que tomou arma de atirador na Austrália

BBC Durante a luta, Ahmed conseguiu tomar a arma do agressor O homem classificado como 'herói' após atacar e desarmar um dos atiradores durante o ataque terrorista na praia de Bondi, na Austrália, foi identificado como Ahmed al Ahmed, de 43 anos. Um vídeo verificado pela BBC mostra Ahmed correndo em direção ao atirador e tomando sua arma, antes de virá-la contra ele, forçando-o a recuar.

Ahmed, dono de uma frutaria e pai de dois filhos, permanece hospitalizado, onde passou por cirurgia devido aos ferimentos de bala no braço e na mão, informou sua família ao canal de TV 7News Australia. Quinze pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no tiroteio na noite de domingo, que ocorreu enquanto mais de mil pessoas participavam de um evento para celebrar a festa judaica Hannukah em Sydney. A polícia declarou o incidente como um ato terrorista contra a comunidade judaica. O primo de Ahmed, Mustafa, disse ao 7News Australia no final do domingo: "Ele é um herói, 100% um herói. Ele levou dois tiros, um no braço e outro na mão."

No início desta segunda-feira (15/12), Mustafa disse: "Espero que ele fique bem. Eu o vi ontem à noite. Ele estava bem, mas estamos esperando para ver o que o médico diz." A polícia diz que os dois atiradores envolvidos eram pai e filho, de 50 e 24 anos. Eles confirmaram que o homem de 50 anos morreu no local, enquanto o de 24 anos permanece hospitalizado em estado crítico.

Anadolu via Getty Images Dois homens armados dispararam de cima de uma ponte As imagens que mostram Ahmed lutando contra um dos atiradores foram amplamente compartilhadas online. Nos vídeos, é possível ver um dos homens armados atrás de uma palmeira perto de uma pequena ponte de pedestres, apontando e atirando em direção a um alvo fora do enquadramento. Ahmed, que estava escondido atrás de um carro estacionado, é visto saltando em direção ao agressor e o derrubando.