Maduro diz que Trump quer petróleo da Venezuela: isso é verdade?

AFP via Getty Images O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, disse que a crescente pressão dos Estados Unidos sobre seu governo tem um objetivo: Washington quer se apoderar das vastas reservas de petróleo da Venezuela. Esta semana, militares americanos apreenderam um petroleiro que supostamente transportava petróleo da Venezuela em violação das sanções americanas, e ameaçaram tomar medidas contra outros navios.

A ação aconteceu após uma série de ataques militares a embarcações venezuelanas, que os EUA alegam ser navios do narcotráfico. O presidente americano, Donald Trump, pediu a renúncia de Maduro o acusando de enviar drogas e assassinos para os EUA. Então, é realmente o petróleo da Venezuela que Trump quer? E valeria a pena? Quanto petróleo a Venezuela tem? De fato, a Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, com cerca de 303 bilhões de barris.

Mas a quantidade de petróleo que o país realmente produz hoje é pequena em comparação. A produção caiu drasticametne desde o início dos anos 2000, quando o ex-presidente Hugo Chavez e depois Maduro aumentaram o controle sobre a estatal petrolífera PDVSA, levando a uma fuga de funcionários mais experientes. Embora algumas empresas petrolíferas ocidentais, incluindo a norte-americana Chevron, ainda atuem no país, suas operações diminuíram significativamente, uma vez que os Estados Unidos ampliaram as sanções e visaram as exportações de petróleo, com o objetivo de limitar o acesso de Maduro a uma importante fonte de renda.

As sanções — que so EUA impuseram pela primeira vez em 2015, durante o governo de Barack Obama, devido a supostas violações de direitos humanos na Venezuela — também deixaram o país amplamente isolado dos investimentos e das peças de que necessita. "O verdadeiro desafio que eles têm é a infraestrutura", diz Callum Macpherson, chefe de commodities da Investec. Em novembro, a Venezuela produziu cerca de 860 mil barris por dia, de acordo com o relatório mais recente do mercado de petróleo da Agência Internacional de Energia.

Isso é pouco mais de um terço do que produzia há 10 anos e representa menos de 1% do consumo mundial de petróleo. BBC Trump quer o petróleo da Venezuela? Algumas pessoas nos EUA têm defendido a intervenção na Venezuela apontando para as oportunidades que as empresas americanas teriam para revitalizar a indústria petrolífera. "A Venezuela, para as companhias petrolíferas americanas, será um prato cheio", disse a congressista republicana da Flórida, María Elvira Salazar, em uma entrevista recente à Fox Business.