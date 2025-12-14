'Inacreditável que famílias e crianças sejam massacradas por serem judias': os relatos do ataque que matou 11 na Austrália

Getty O tiroteio na praia de Bondi teve como alvo um evento judaico de Hanukkah, onde muitas famílias estavam presentes. O primeiro dia de Hanukkah foi escaldante em Sydney - uma tarde perfeita para estar na praia mais icônica da Austrália. Mais de mil pessoas aproveitavam um festival que marcava a ocasião em um gramado em Bondi: crianças corriam com os rostos pintados, multidões serpenteavam entre os food trucks e muitos curtiam apresentações ao vivo enquanto aproveitavam os últimos raios de sol.

Então, pouco antes das 19h, no horário local, tiros foram disparados. De uma pequena passarela - a poucos metros de um parquinho infantil - homens armados atiraram contra a multidão cercada. Um carro cheio de bombas improvisadas estava estacionado nas proximidades, embora elas não tenham explodido. Um participante, que se identificou apenas como Barry, descreveu ter visto pessoas ao seu redor serem baleadas enquanto centenas de banhistas começavam a gritar e correr pelo parque para escapar do ataque. "Foi um pandemônio e um caos", disse ele à BBC.

Um vídeo mostrou um homem - chamado de "verdadeiro herói" por autoridades estaduais - saltando de trás de um carro estacionado para tomar a arma de um dos agressores e empurrá-lo para longe. "Foi simplesmente uma cena inacreditável... nos dias de hoje, que famílias e crianças em Bondi sejam massacradas por serem judias", disse Barry. Getty Mais de mil pessoas se reuniram no evento de Hanukkah. Pelo menos 11 pessoas morreram e mais de duas dezenas ficaram feridas, incluindo uma criança. Um dos atiradores também foi morto pela polícia, outro está hospitalizado em estado crítico e a polícia afirma estar investigando se uma terceira pessoa ajudou a realizar o ataque.

Este é um choque devastador e inédito para a Austrália - o atentado mais mortal no país desde o massacre de Port Arthur em 1996. Aquele ataque, que matou 35 pessoas, foi um ponto de virada, levando o governo a introduzir algumas das medidas de controle de armas mais rigorosas do mundo. Desde então, tivemos apenas alguns ataques em massa, a maioria deles atos horríveis de violência doméstica - não ataques públicos como o de hoje.

Rapidamente declarado um ataque terrorista pela polícia, ele ocorre em meio a um aumento de ataques antissemitas na Austrália desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro e a subsequente ofensiva de Israel contra Gaza. Getty Uma mulher ferida recebe atendimento de paramédicos na praia de Bondi. O primeiro-ministro Anthony Albanese classificou o ocorrido como um "ato de antissemitismo maligno" e um "ato vil de violência e ódio". Mas ele foi acusado por alguns - incluindo o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - de não abordar a crescente tendência de antissemitismo no país.