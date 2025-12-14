Eleição no Chile: Kast, 'Bolsonaro chileno', confirma favoritismo em apuração e deve ser novo presidente

Getty Images Os chilenos votaram no segundo turno da eleição presidencial neste domingo. O candidato de direita José Antonio Kast está prestes a se tornar o presidente eleito do Chile, após conquistar uma ampla vantagem sobre a candidata comunista Jeannette Jara, de acordo com os resultados parciais das eleições realizadas neste domingo (14/12). Com 25% dos votos apurados, Kast tem 59% dos votos, contra 40% de Jara, que no mês passado foi a candidata mais votada no primeiro turno.

Estas são as primeiras eleições presidenciais no Chile em que o voto é obrigatório. Kast parece estar capitalizando a transferência de votos de candidatos de direita derrotados no primeiro turno, tendo garantido o apoio do libertário Johannes Kaiser e de Evelyn Matthei, representantes da direita mais tradicional. Entre as incertezas que cercam esta eleição está o destino dos votos dos mais de cinco milhões de chilenos que são obrigados a votar pela primeira vez. Também não está claro qual será a preferência daqueles que votaram no candidato anti-establishment Franco Parisi, que ficou em terceiro lugar com quase 20% dos votos.

Getty Images Jannette Jara havia conquistado a maioria dos votos no primeiro turno, em novembro. Nesse contexto, o advogado José Antonio Kast, líder da extrema-direita e fundador do Partido Republicano, concorre à presidência pela terceira vez com uma plataforma de "linha dura contra o crime", focada em segurança e combate à imigração ilegal, além de cortes nos gastos públicos. Já Jara, ex-ministra do Trabalho do atual governo, representa uma aliança que reúne todos os setores da esquerda e do centro-esquerda chilenos. Ela chega ao segundo turno após vencer o primeiro, com uma mensagem centrada em maior acesso a programas de proteção social e medidas para lidar com as questões de segurança e imigração, duas prioridades para os chilenos.