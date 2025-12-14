Autores de ataque na Austrália são pai e filho, diz polícia

Getty Images Este ataque tornou-se o ataque mais mortal neste país desde o ataque de Port Arthur, em 1996 A polícia australiana afirmou que os suspeitos do atentado que matou ao menos 15 pessoas em Sydney neste domingo (14/12) são pai e filho. Segundo o comissário de polícia de Nova Gales do Sul, Mal Lanyon, a investigação sobre o tiroteio "progrediu" durante a noite. Ele afirmou os policiais não estão procurando por outro atirador.

Lanyon diz que os dois atiradores envolvidos têm 50 e 24 anos. Ele confirmou que o homem de 50 anos (pai) morreu no local, enquanto o de 24 anos (filho) permanece hospitalizado em estado crítico. O ataque deixou ao menos 15 pessoas mortas na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália. Cerca de 40 pessoas estão hospitalizadas, incluindo quatro crianças.

O premier Chris Minns (chefe de governo local) afirmou que o ataque foi "planejado para atingir a comunidade judaica de Sydney". O que deveria ter sido uma "noite de paz e alegria" foi "despedaçado" por um "ataque horrível e maligno", disse ele. O primeiro-ministro Anthony Albanese disse que se tratou de "um ato de antissemitismo maligno, terrorismo que atingiu o coração da nossa nação", acrescenta.

Albanese afirmou ainda que não há lugar para esse "ato vil de violência e ódio". O ataque aconteceu em uma área movimentada e lotada na parte norte da praia de Bondi. Um homem foi filmado lutando com um dos agressores, tirando a arma que estava com ele e forçando-o a recuar. "Esse homem é um verdadeiro herói, e não tenho dúvidas de que muitas pessoas estão vivas esta noite graças à sua coragem", disse o premier Minns.

O comissário de polícia Mal Lanyon afirma que haverá uma "investigação significativa" liderada pela unidade antiterrorismo. Uma testemunha que falou com a BBC descreveu ter corrido com seus filhos de um evento de Hanukkah, um festival judaico, que estava sendo realizado na praia quando o ataque começou. Mais de 1.000 pessoas estavam curtindo um festival que marcava a ocasião em uma área gramada em Bondi: crianças corriam por toda parte com pinturas faciais, multidões se aglomeravam entre food trucks e muitos curtiam apresentações ao vivo enquanto aproveitavam os últimos raios de sol.