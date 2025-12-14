Ataque contra evento da comunidade judaica deixa 11 mortos na Austrália

Getty Images Nove pessoas morreram e ao menos outras onze ficaram feridas, incluindo dois policiais Ao menos onze pessoas foram mortas em um ataque a tiros na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália (o número divulgado pela polícia local mais cedo falava em 12 mortes, mas foi atualizado). Ao menos 29 outras pessoas ficaram feridas, incluindo dois policiais. Um dos atiradores morreu e um segundo suspeito está em estado crítico, segundo a polícia.

O premier Chris Minns (chefe de governo local) afirmou que o ataque foi "planejado para atingir a comunidade judaica de Sydney". O que deveria ter sido uma "noite de paz e alegria" foi "despedaçado" por um "ataque horrível e maligno", disse ele. O primeiro-ministro Anthony Albanese disse que se tratou de "um ato de antissemitismo maligno, terrorismo que atingiu o coração da nossa nação", acrescenta. Albanese afirmou ainda que não há lugar para esse "ato vil de violência e ódio".

Imagens de vídeo parecem mostrar dois supostos atiradores, ambos vestidos de preto, disparando em direção à praia de Bondi a partir de uma ponte. Vários tiros podem ser ouvidos, com sirenes da polícia ao fundo. O ataque aconteceu em uma área movimentada e lotada na parte norte da praia de Bondi. Um homem foi filmado lutando com um dos agressores, tirando a arma que estava com ele e forçando-o a recuar. "Esse homem é um verdadeiro herói, e não tenho dúvidas de que muitas pessoas estão vivas esta noite graças à sua coragem", disse o premier Minns.

O comissário de polícia Mal Lanyon afirma que haverá uma "investigação significativa" liderada pela unidade antiterrorismo. Uma testemunha que falou com a BBC descreveu ter corrido com seus filhos de um evento de Hanukkah, um festival judaico, que estava sendo realizado na praia quando o ataque começou. Pelo menos 200 pessoas participaram do evento, que contou com música e diversas atividades.

O evento foi realizado em uma área gramada atrás da praia, perto de uma passarela que as pessoas podiam usar para atravessar até a praia — e que os atiradores aparentemente usaram como ponto de observação. Havia uma barreira de metal instalada ao redor do evento, e as pessoas tinham que entrar e sair por um portão com o que parecia ser uma revista de bolsas, mas a segurança parecia mínima no geral. Este ataque tornou-se o ataque mais mortal neste país desde o ataque de Port Arthur, em 1996 Ataque mais mortal desde 1996 Este ataque tornou-se o ataque mais mortal neste país desde o ataque de Port Arthur.