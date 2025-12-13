Trump está deixando Bolsonaro 'à deriva', diz analista americano

Getty Images Trump e Bolsonaro em 2020; analista avalia que disposição do presidente americano para ajudar brasileiro foi suspensa por enquanto A decisão do presidente americano Donald Trump de revogar a sanção a Alexandre de Moraes sob a Lei Magnitsky representa "uma virada", na avaliação do brasilianista Brian Winter, editor da revista Americas Quarterly. "É um abandono total da estratégia que foi anunciada no 9 de julho, que já vinha sendo modificada, mas agora é uma virada em 180 graus", disse à BBC News Brasil Winter, referindo-se à data em que mais tarifas contra o Brasil foram anunciadas por Trump.

Para o americano, Trump sempre mudará sua estratégia caso ela não esteja funcionando. Segundo Winter, o começo dessa virada de Trump ocorreu quando ele se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Nova York, na Assembleia Geral da ONU. "Hoje é uma confirmação total de como se nada tivesse acontecido." "Ele quis ajudar um aliado [Jair Bolsonaro], porque é um presidente que acha que na América Latina ele tem o direito de ajudar abertamente seus parceiros ideológicos, e ele continua fazendo isso", diz.

"A eleição em Honduras é um sinal claro disso. Ele também atuou para ajudar o Milei na eleição [legislativa] argentina em outubro." Winter afirma que essa mudança agora não significa uma desistência em ajudar os aliados. "Mas é evidente que ele decidiu que, por enquanto, não tem como ajudar a família Bolsonaro", afirma. "Ele está deixando a família Bolsonaro à deriva."

Nesse sentido, a suspensão de algumas tarifas sobre produtos brasileiros que o presidente americano anunciou mostra que os impactos delas são mais domésticos que políticos, segundo Winter. "Por um lado, ele abandonou ou modificou as tarifas porque estava tendo um impacto na inflação, especialmente em áreas muito sensíveis, que é o café e a carne. Isso explica a decisão de ampliar a lista de exceções", diz. "Mas a decisão da Lei Magnitsky agora é um sinal de que as conversas estão avançando com o governo brasileiro em outras áreas", diz.