Por que os doadores de esperma estão tendo centenas de filhos?

Getty Images Nesta semana, a BBC noticiou o caso de um homem cujo esperma continha uma mutação genética que aumenta drasticamente o risco de câncer em alguns de seus descendentes Alguns homens estão tendo um grande número de filhos por meio de doação de esperma. Nesta semana, a BBC noticiou o caso de um homem cujo esperma continha uma mutação genética que aumenta drasticamente o risco de câncer em alguns de seus descendentes. Um dos aspectos mais impressionantes da investigação foi que o esperma do homem foi enviado para 14 países e gerou pelo menos 197 filhos. A revelação foi uma visão rara da escala da indústria de doadores de esperma.

A doação de esperma permite que as mulheres se tornem mães quando isso não seria possível de outra forma — se o seu parceiro for infértil, se estiverem em um relacionamento homossexual ou se forem mães solteiras. Atender a essa necessidade tornou-se um grande negócio. Estima-se que o mercado na Europa valerá mais de £ 2 bilhões até 2033, com a Dinamarca como um dos principais exportadores de esperma. A maioria dos espermatozoides dos homens não é boa o suficiente Se você é um homem lendo isto, lamentamos informar, mas a qualidade do seu esperma provavelmente não é boa o suficiente para se tornar um doador — menos de cinco em cada 100 voluntários realmente atendem aos requisitos. Primeiro, você precisa produzir espermatozoides suficientes em uma amostra — essa é a sua contagem de espermatozoides — e, em seguida, passar por exames para verificar a qualidade da natação deles — a motilidade — e a forma ou morfologia.

O esperma também é verificado para garantir que ele possa sobreviver ao congelamento e ao armazenamento em um banco de esperma. Você pode ser perfeitamente fértil, ter seis filhos e ainda assim não ser adequado. Getty Images Menos de cinco em cada 100 voluntários realmente atendem aos requisitos para doação de espermatozoides As regras variam em todo o mundo, mas no Reino Unido você também precisa ser relativamente jovem - ter entre 18 e 45 anos; não ter infecções como HIV e gonorreia e não ser portador de mutações que possam causar doenças genéticas como fibrose cística, atrofia muscular espinhal e anemia falciforme.

No geral, isso significa que o número de pessoas que acabam se tornando doadores de esperma é pequeno. No Reino Unido, metade do esperma acaba sendo importado. Mas a biologia significa que um pequeno número de doadores pode gerar um grande número de crianças. Basta um espermatozoide para fertilizar um óvulo, mas há dezenas de milhões de espermatozoides em cada ejaculação. Os homens irão à clínica uma ou duas vezes por semana enquanto estiverem doando, o que pode durar meses.

Sarah Norcross, diretora da instituição de caridade Progress Educational Trust, que trabalha com fertilidade e genômica, disse que a escassez de esperma de doadores tornou-o "um bem precioso" e que "os bancos de esperma e as clínicas de fertilidade estão maximizando o uso dos doadores disponíveis para atender à demanda". Alguns espermatozoides são mais populares Allan Pacey O professor Allan Pacey, especialista em fertilidade masculina Desse pequeno grupo de doadores, o esperma de alguns homens é simplesmente mais popular do que o de outros. Os doadores não são escolhidos aleatoriamente. É um processo semelhante à realidade cruel dos aplicativos de namoro, em que alguns homens recebem muito mais combinações do que outros.