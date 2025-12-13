Por dentro da operação secreta que tirou opositora da Venezuela e a levou à Noruega para receber Nobel

BBC A operação de resgate para retirar da Venezuela a líder da oposição e Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, incluiu disfarces, dois barcos em mares agitados e um voo, segundo contou à BBC o homem que afirma ter dirigido o processo. Batizada de "Operação Dinamite Dourada", a perigosa jornada foi longa, fria e úmida. Mas a "formidável" Machado não se queixou uma única vez, segundo o fundador da Fundação Grey Bull Rescue, Bryan Stern, veterano das forças especiais americanas.

"O mar está muito agitado", ele conta. "Está completamente escuro. Usamos lanternas para nos comunicarmos. Dá muito medo, muita coisa pode sair errado." Apesar dos riscos, tudo saiu bem. Machado chegou sã e salva a Oslo, na Noruega, para receber seu Prêmio Nobel da Paz, pouco antes da meia-noite de quarta-feira (10/12). Depois de viver escondida no seu próprio país, desde as controversas eleições do ano passado na Venezuela, Machado não aparecia em público desde janeiro. Ela não via há dois anos seus filhos adultos, que estavam em Oslo para recebê-la. A Grey Bull é especializada em missões de resgate e evacuações, especialmente em zonas de conflito e desastre.

Um representante da equipe de Machado confirmou para a CBS News, parceira da BBC nos Estados Unidos, que a organização estava por trás da sua operação de resgate. Stern explicou que a Grey Bull vinha consolidando sua presença no Caribe há meses, incluindo a Venezuela e a vizinha ilha de Aruba, preparando-se para possíveis operações no país sul-americano. "Construímos infraestrutura em terras venezuelanas, projetadas para retirar americanos, aliados, britânicos e outras pessoas, caso comece a guerra no país", declarou ele à BBC.

As especulações sobre uma possível ação militar americana contra a Venezuela aumentaram, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convocou o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, a abandonar o cargo. Trump o acusa de enviar narcóticos e assassinos para os Estados Unidos. Mas, no caso atual, o objetivo, segundo Stern, era retirar do país María Corina Machado, um nome muito popular na Venezuela entre a oposição. Ele afirmou que a infraestrutura construída pela sua organização no país havia sido "projetada para a segunda pessoa mais popular do maldito país, com um alvo nas costas".

Lars Martin Hunstad/Bloomberg via Getty Images María Corina Machado conseguiu chegar a Oslo na madrugada de quinta-feira (11/12) Quando entrou em contato pela primeira vez com a equipe de Machado, sua identidade inicialmente não foi revelada, mas ele conta que conseguiu adivinhar de quem se tratava. Eles entraram em contato com Stern no início de dezembro, por meio de um contato conhecido da equipe de Machado. Aparentemente, aquela foi a segunda tentativa de retirá-la da Venezuela, pois o plano inicial "não deu certo", segundo ele. A operação recebeu o nome de "Dinamite Dourada" porque "Alfred Nobel inventou a dinamite" e Machado tentava chegar a Oslo para receber o Prêmio Nobel da Paz.