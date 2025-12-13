Os novos detalhes do dia da prisão de Luigi Mangione revelados por câmeras corporais

Getty Images Mangione assistiu à exibição, no tribunal, das imagens da câmera corporal do dia de sua prisão. Luigi Mangione, o homem acusado de matar a tiros o CEO da United Healthcare, Brian Thompson, em um caso que atraiu atenção mundial, assistiu a novos depoimentos e imagens inéditas do dia de sua prisão em um McDonald's serem reveladas durante uma audiência nesta semana. Mangione se declarou inocente das acusações estaduais relacionadas ao assassinato de Thompson, pai de dois filhos, em 2024, bem como das acusações federais que podem resultar em pena de morte.

A audiência preliminar está focada nas tentativas da defesa de excluir certas provas do julgamento, que ainda não foi agendado, incluindo itens encontrados em sua mochila durante a prisão e declarações que ele fez aos policiais. Durante as duas primeiras semanas da audiência, apoiadores de Mangione - herdeiro de uma família proeminente de Maryland e graduado em uma universidade de elite - lotaram as últimas fileiras do tribunal criminal de Manhattan, alguns usando um broche que o retratava como uma figura santa. Espera-se que os promotores e a equipe jurídica de Mangione interroguem mais de uma dúzia de testemunhas do dia de sua prisão, incluindo os funcionários que o reconheceram e os policiais que o prenderam. A seguir, apresentamos algumas das principais provas discutidas que oferecem uma visão do julgamento de Mangione.

O que assassinato do CEO Brian Thompson revela sobre raiva contra planos de saúde nos EUA Sobrancelha A audiência preliminar concentrou-se no McDonald's da pequena cidade de Altoona, Pensilvânia, onde os policiais ficaram chocados ao encontrar o suspeito dias depois do assassinato do Thompson – e a horas do movimentado local do crime em Midtown Manhattan. Testemunhas sugeriram que a prisão talvez nunca tivesse ocorrido ali se não fosse por uma das principais características de Mangione: suas sobrancelhas. Durante o primeiro dia da audiência, os promotores reproduziram uma ligação para a polícia feita por um funcionário do McDonald's sobre uma denúncia de um cliente no restaurante.

O funcionário disse que o cliente achou que um frequentador se parecia com o suspeito do assassinato do CEO da United Healthcare. O frequentador estava bem coberto, usando um moletom preto com capuz, uma máscara cirúrgica e um gorro bege. Mas um detalhe crucial chamou a atenção. "A única coisa que você consegue ver são as sobrancelhas dele", disse o funcionário à polícia. Essa não foi a única vez que as sobrancelhas marcantes de Mangione foram mencionadas.

Os promotores também apresentaram como prova fichas de anotações que, segundo eles, pertenciam a Mangione, que pareciam ser listas de tarefas para os dias seguintes ao assassinato de grande repercussão. Um dos cartões dizia: "Mantenha o ritmo, FBI mais lento durante a noite", enquanto outro dizia: "Troque de chapéu, sapatos, depile as sobrancelhas". New York County District Attorney's Office Os promotores disseram que Mangione carregava um bilhete que parecia ser uma lista de tarefas, com instruções para "trocar de chapéu, sapatos e depilar as sobrancelhas". 'Absurdo': um dia inesperado no McDonald's Dezenas de vídeos divulgados pelos promotores mostram o encontro de Mangione com a polícia e sua prisão no McDonald's, enquanto outros clientes assistiam.