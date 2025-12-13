Como se comparam 'Bolsonaro chileno' e candidata comunista que disputam presidência do Chile neste domingo

AFP via Getty Images José Antonio Kast e Jeannette Jara se enfrentam neste domingo (14/12) no segundo turno das eleições presidenciais no Chile O fim de semana marca o segundo turno das eleições presidenciais no Chile. O ultradireitista José Antonio Kast e a comunista Jeannette Jara se enfrentam nas urnas neste domingo (14/12), na primeira vez em que o voto é obrigatório no país.

As últimas pesquisas dão vantagem a Kast por margem superior a dez pontos frente a Jara. Mas não se sabe qual será o comportamento dos indecisos, o que dificulta qualquer prognóstico sobre o resultado da eleição. Kast parece ter aproveitado a transferência de votos dos candidatos de direita derrotados no primeiro turno. Ele conseguiu o apoio do libertário Johannes Kaiser e da representante da direita tradicional Evelyn Matthei. Um dos fatores de incerteza que marcam esta eleição é qual será o destino dos votos de mais de cinco milhões de chilenos que serão obrigados a votar pela primeira vez. Também não se sabe ao certo qual será a preferência dos eleitores que, no primeiro turno, votaram no candidato antissistema Franco Parisi, que conquistou a terceira posição, com quase 20% dos votos.

Em todo este contexto, o advogado José Antonio Kast, líder da ultradireita e fundador do Partido Republicano, disputa a presidência pela terceira vez, com um discurso "linha-dura" baseado nos temas de segurança e imigração, além da redução dos gastos fiscais. Já a ex-ministra do Trabalho do atual governo, Jeannette Jara, representa uma aliança que reúne todos os setores da esquerda e da centro-esquerda chilena. Ela venceu o primeiro turno das eleições, com uma mensagem baseada no aumento do acesso às redes de proteção social e medidas para enfrentar os problemas de segurança e de migração, dois temas prioritários para os chilenos.

Os dois candidatos tentaram conseguir o apoio dos eleitores considerados mais próximos do centro em uma eleição histórica, marcada pelo forte antagonismo representado pelos modelos de sociedade defendidos por cada um deles. Mas como se comparam as propostas mais emblemáticas de Kast e Jara? Reuters Os dois candidatos se enfrentaram no último debate na televisão, na terça-feira (9/12) 'Mais dinheiro no seu bolso' A candidata comunista de 51 anos defende que, se for eleita, seu governo apostará em representar a visão da esquerda e da centro-esquerda, agrupadas na coalizão política que a apoia.

No setor econômico, Jara propôs a criação de uma "receita vital" de cerca de US$ 800 (cerca de R$ 4,3 mil) por mês, para melhorar a situação financeira das famílias mais vulneráveis. O valor seria coberto gradualmente, com subsídios estatais para pequenas e médias empresas. "No meu governo, queremos colocar mais dinheiro no seu bolso", declarou a candidata. AFP via Getty Images Jeannette Jara conta com o apoio do atual governo, que representa diferentes setores da esquerda e da centro-esquerda chilena Jara prometeu reduzir o preço das contas de luz e fazer com que o Estado forneça apoio econômico para a poupança dos jovens de 25 a 40 anos, para compra de moradia.