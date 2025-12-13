Como a pobreza afeta milhões de pessoas no Reino Unido

BBC Danielle tem quatro filhos entre dois e 13 anos e, desde que se separou do marido, enfrenta dificuldades para suprir todas as suas necessidades. O marido de Nicole, mãe de cinco filhos que mora na Grande Manchester, no noroeste da Inglaterra, trabalha em tempo integral, mas o dinheiro não é suficiente para pagar as contas no final do mês. E embora ela garanta que seus filhos não passam necessidade, a família teve que recorrer a bancos de alimentos para suprir todas as suas necessidades.

Isso apesar da pressão social gerada por pessoas que veem com desconfiança os benefícios sociais para os mais necessitados no Reino Unido. "Eu tinha vergonha de usar os bancos de alimentos, especialmente com meu marido empregado. Mas algumas pessoas não percebem os problemas [econômicos] que as famílias podem enfrentar, mesmo quando trabalham", afirmou Nicole em novembro passado, em entrevista à BBC sobre um possível aumento dos auxílios sociais para famílias com mais de dois filhos. "Eles não percebem que as circunstâncias de cada um não são iguais. E são as crianças que estão sofrendo por isso, como as pessoas podem ignorar isso?", acrescentou. A família de Nicole não está sozinha nessa questão.

O governo estima que 14,2 milhões de pessoas vivem abaixo do nível de pobreza após pagarem os custos relacionados à moradia. Enquanto isso, o número de crianças em situação de pobreza no Reino Unido atingiu seu nível mais alto desde que os registros comparativos começaram, em 2002. Em abril de 2024, 4,5 milhões de menores faziam parte de famílias com renda relativamente baixa, de acordo com a medida oficial do governo para definir a pobreza.

O número, publicado pelo Departamento do Trabalho e Pensões, representa um aumento de 100.000 crianças em relação ao ano anterior e equivale a 31% das crianças do país. Getty Images Cerca de 4,5 milhões de menores vivem em condições de pobreza no Reino Unido, de acordo com dados do governo. O número aumentou drasticamente desde 2021, e o Child Poverty Action Group (CPAG), uma ONG que investiga a pobreza infantil no Reino Unido, prevê que 4,8 milhões de crianças estarão em situação de pobreza até o final do mandato do atual governo trabalhista (2029-30). Adam Corlett, economista do think tank Resolution Foundation, disse à BBC em março que "os dados mais recentes são um forte lembrete da magnitude da privação entre as famílias, com quase um terço das crianças na Grã-Bretanha vivendo agora na pobreza".

Natal em perigo Danielle, mãe de quatro filhos, teve um relacionamento de 15 anos com o pai de seus filhos, que terminou em janeiro. Agora ela está sozinha e desempregada; deixou o emprego para cuidar de um dos seus filhos pequenos, que tem uma deficiência. Em entrevista à BBC também em novembro, ela comentou que teve que avisar aos filhos sobre a possibilidade de não poder dar "muitos" presentes de Natal para eles.