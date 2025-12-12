Pedido direto de Lula a Trump levou ao fim da Magnitsky contra Moraes na visão do Planalto

Reuters Aproximação de Trump e Lula se intensificou em outubro, com um encontro na Malásia O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu diretamente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o fim das sanções impostas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e à sua esposa, Viviane Barci de Moraes, durante a última conversa telefônica entre os dois, realizada no dia 2 de dezembro. A informação foi confirmada por duas fontes do Palácio do Planalto ouvidas pela reportagem. A retirada das sanções impostas pela Lei Global Magnitsky foi anunciada nesta sexta-feira (12/12).

Segundo essas fontes, Lula afirmou a Trump que a retirada dessas sanções seria um gesto "fundamental" para destravar o processo de retomada das relações entre Brasil e Estados Unidos, que vinham sendo marcadas por tensões políticas e diplomáticas nos últimos meses. A avaliação no entorno do presidente brasileiro é de que o pedido foi feito de forma direta e explícita, como parte de uma estratégia mais ampla de reaproximação com Washington. A partir dessa conversa, ainda de acordo com interlocutores do Planalto, tanto Lula quanto Trump passaram a sinalizar publicamente que medidas concretas poderiam ser adotadas para reduzir o nível de atrito entre os dois países. No caso de Lula, essas sinalizações ficaram evidentes em uma entrevista concedida a uma emissora de televisão durante uma viagem ao Nordeste no início da semana, na qual o presidente falou que "está perto de a gente ouvir uma notícia boa, além dessa notícia de tirar alguns produtos nossos da taxação que ele fez". Em novembro, Trump já havia assinado um decreto ampliando a lista de produtos isentos da tarifa extra de 40% adotada em julho sobre produtos agrícolas importados do Brasil, entre eles café, diversos cortes de carne bovina, açaí, tomate, manga, banana e cacau.

Dentro do Palácio do Planalto, o clima é descrito como de otimismo. Assessores presidenciais afirmam que há a percepção de que, a cada nova conversa entre os dois presidentes, os Estados Unidos têm adotado gestos adicionais no sentido de uma reaproximação diplomática com o Brasil. Esse movimento é visto pelo governo brasileiro como um indicativo de que o diálogo direto entre os chefes de Estado tem produzido resultados práticos e pode abrir caminho para uma agenda mais ampla de cooperação entre os dois países, após um período de forte desgaste nas relações bilaterais. Na entrevista concedida em 9 de dezembro a TV Verdes Mares, do Ceará, Lula disse que tem se surpreendido com a boa comunicação com Trump.

"Eu posso te dizer que toda vez que eu converso com o Trump, me surpreende. Porque muitas vezes você vê o Trump na televisão, muito nervoso, e de repente, na conversa pessoal, ele é outra pessoa. E eu fiz questão de dizer para ele." "Nós temos dois Trumps, nós temos o Trump da televisão e o Trump da conversa pessoal. E eu acho que vai ser uma relação boa. Pode estar certa, porque eu estou convencido que a química entre nós rolou de verdade". Na mesma entrevista, Lula também apontou o tema da segurança como uma agenda importante na relação bilateral.

"Disse para ele que era importante que a gente discutisse a questão do crime organizado, porque é preciso combater o crime organizado. E nós temos gente importante que pratica crime aqui no Brasil, que mora em Miami. Eu mandei um documento para ele, dizendo o que nós queríamos que fosse feito." Nos últimos meses, os filhos do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), defenderam que o governo Trump declarem como terroristas organizações criminosas que atual no Brasil, como o Comando Vermelho e o PCC. Já o governo Lula tenta evitar tal medida, que poderia ocasionar retaliações a setores econômicos suspeitos de relação com o crime organizado no país.