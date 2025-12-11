Quem são os 'arquitetos da IA' que revista Time elegeu como Pessoa do Ano de 2025

Getty Images O chefe da Nvidia, Jensen Huang, está entre os líderes de tecnologia que a revista colocou na sua maior capa do ano A Pessoa do Ano de 2025 da revista Time não é uma única pessoa. Em vez disso, a revista reconheceu como a figura mais influente do ano "os arquitetos" da inteligência artificial (IA).

O chefe da Nvidia, Jensen Huang, o diretor da Meta, Mark Zuckerberg, o dono do X, Elon Musk, e a "madrinha" da IA, Fei-Fei Li, estão entre os retratados em uma das duas capas da revista. Especialistas dizem que isso destaca a rapidez com que a IA — e as empresas por trás dela — estão remodelando a sociedade. O anúncio vem em meio a um boom da tecnologia, impulsionado pelo lançamento do ChatGPT pela OpenAI no fim de 2022, que continua avançando rapidamente. Seu chefe, Sam Altman, disse em setembro que o chatbot é usado por cerca de 800 milhões de pessoas todas as semanas.

As grandes empresas de tecnologia estão investindo bilhões de dólares em IA e na infraestrutura por trás dela na tentativa de se manter à frente dos concorrentes. Há duas capas este ano — uma é uma obra de arte que retrata as letras "AI" cercadas por trabalhadores, e a outra é uma pintura focada nos próprios líderes de tecnologia. Reprodução A capa faz referência à clássica fotografia de Nova York 'Lunch atop a Skyscraper' — mas com figuras da tecnologia no lugar dos operários Na Meta, Zuckerberg teria orientado a empresa em torno da tecnologia, incluindo seu chatbot de IA, que foi incorporado aos aplicativos populares da companhia.

Ele, junto com Huang, Musk, Li e Altman, apareceu na capa ao lado de Lisa Su, chefe da fabricante de chips AMD, do diretor da Anthropic, Dario Amodei, e do líder do laboratório de IA do Google, Sir Demis Hassabis. "Este ano, o debate sobre como usar a IA de forma responsável deu lugar a uma corrida para implementá-la o mais rápido possível", disse a Time ao anunciar suas novas capas. "Mas os avessos ao risco não estão mais no comando. Graças a Huang, Son, Altman e outros, a humanidade agora está acelerando pela estrada, pé totalmente no acelerador, rumo a um futuro altamente automatizado e altamente incerto."

E o editor-chefe da revista, Sam Jacobs, disse que "ninguém" teve tanto impacto em 2025 quanto "as pessoas que imaginaram, projetaram e construíram a IA". "A humanidade determinará o caminho futuro da IA, e cada um de nós pode desempenhar um papel na definição de sua estrutura e de seu futuro", afirmou. Alina Timofeeva, consultora em cibersegurança e IA, disse à BBC que a decisão da Time de reconhecer os arquitetos da IA destaca a tecnologia como "uma força definidora na forma como nossas economias, instituições e vidas diárias funcionam hoje".