Quem é o brasileiro que é o novo CEO da Coca-Cola

Bloomberg via Getty Images Henrique Braun ingressou na Coca-Cola em 1996 e ocupa atualmente o cargo de diretor de operações A Coca-Cola anunciou que o brasileiro Henrique Braun, de 57 anos, assumirá o cargo de CEO global da empresa em 31 de março de 2026. Ele vai substituir James Quincey, que permanecerá como chairman executivo após liderar a companhia pelos últimos oito anos.

Atualmente, Braun é diretor de operações, supervisionando todas as unidades operacionais da Coca-Cola no mundo. O brasileiro tem dupla cidadania. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas foi criado no Brasil, onde se formou como engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele tem mestrado em Ciência pela Michigan State University e MBA pela Georgia State University. Braun tem uma longa trajetória na Coca-Cola. Ele ingressou como trainee em Atlanta, em 1996, e cresceu ocupando funções na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia.

Essas posições incluíram cadeia de suprimentos, desenvolvimento de novos negócios, marketing, inovação, gestão geral e operações de engarrafamento. De 2016 a 2020, ele foi presidente da unidade de negócios do Brasil, se tornando depois presidente da unidade operacional da América Latina, cargo que ocupou até 2022. Em 2024, o brasileiro foi eleito vice-presidente executivo e, no início de 2025, tornou-se diretor de operações.