Por que o preço da prata bateu recorde histórico

Reuters Especialistas acreditam que preço deve permanecer alto nos próximos meses O preço da prata bateu um recorde histórico antes de um esperado corte na taxa de juros do banco central dos Estados Unidos (Fed, na sigla em inglês) enquanto a demanda do setor de tecnologia pelo metal precioso permanece alta. A prata ultrapassou os US$ 60 por onça (equivalente a aproximadamente 28 gramas) no mercado à vista — onde é comprada e vendida para entrega imediata — pela primeira vez na terça-feira (9/12).

O ouro, que bateu seu maior recorde no início deste ano, à medida que aumentavam as preocupações sobre o impacto das tarifas dos EUA e as perspectivas da economia global, também registrou ganhos nesta semana. Os investidores tendem a aplicar dinheiro em metais preciosos como ouro e prata quando as taxas de juros caem e o dólar americano enfraquece. Na tarde desta quarta-feira (10/12), o banco central dos Estados Unidos reduziu as taxas de juros do país em 0,25 percentual, para a faixa de 3,50% a 3,75% ao ano — menor nível desde setembro de 2022. A decisão era esperada pelo mercado financeiro. Quando as taxas de juros são reduzidas, os negociadores normalmente compram ativos como a prata porque diminui a vantagem de manter dinheiro no banco ou comprar títulos de curto prazo, disse Yeow Hwee Chua, da Universidade Tecnológica de Nanyang.

"Isso naturalmente desloca a demanda para ativos vistos como reserva de valor, incluindo a prata', afirmou. Esse movimento para os chamados ativos de "porto seguro" também foi um dos principais motivos para o ouro atingir novos recordes nos últimos meses, ultrapassando US$ 4.000 por onça pela primeira vez. A alta da prata também pode ser vista como um efeito indireto da valorização do ouro, à medida que os investidores buscam alternativas mais baratas, afirmou Christopher Wong, analista do banco OCBC.

O ouro valorizou mais de 50% este ano, em parte devido às grandes compras realizadas por bancos centrais. Os preços da platina e do paládio também subiram este ano. Demanda supera a oferta Especialistas afirmam que o valor da prata também foi impulsionado pela forte demanda da indústria de tecnologia, que superou a oferta. Isso ajudou mais do que dobrar o valor da prata este ano, superando outros metais preciosos, incluindo o ouro.

"A prata não é apenas um ativo de investimento mas também um recurso físico" e mais fabricantes estão percebendo a necessidade do material, disse Kosmas Marinakis, da Universidade de Gestão de Singapura. O metal precioso, que conduz eletricidade melhor do que o ouro ou o cobre, é usado para produzir bens como veículos elétricos e painéis solares. Especialistas preveem que o crescimento das vendas de veículos elétricos vai impulsionar a demanda pela prata, enquanto as baterias avançadas para os carros vão exigir ainda mais desse metal.