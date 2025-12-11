'É claro que vou voltar', diz venezuelana vencedora do Nobel após viagem 'perigosa' a Oslo e meses escondida

REUTERS/Leonhard Foeger María Corina Machado, que estava escondida desde janeiro, fala à BBC em Oslo após a viagem secreta que fez ao sair de seu país A líder da oposição venezuelana María Corina Machado, que estava escondida há meses, disse à BBC que sabe "exatamente os riscos" que assumiu ao viajar para a Noruega para receber o Prêmio Nobel da Paz. Corina Machado apareceu em Oslo (capital norueguesa) no meio da noite de 10/12, acenando da sacada de um hotel. Foi a primeira vez em que ela foi vista em público desde janeiro.

Aos 58 anos, ela fez a viagem secreta mesmo estando proibida de deixar a Venezuela e sob ameaça do governo de considerá-la uma fugitiva. Corina Machado acenou para apoiadores que a aguardavam do lado de fora do Grand Hotel, em Oslo, mandando beijos e cantando com eles. Getty Images María Corina Machado cumprimenta a multidão em Oslo Para a alegria da multidão, ela saiu do hotel e os cumprimentou pessoalmente, passando por cima de grades de segurança. "Maria!" "Maria!", eles gritavam, erguendo os celulares para registrar o momento histórico.

O Instituto Nobel concedeu o prêmio Nobel da Paz a Corina Machado neste ano "por sua luta por uma transição justa e pacífica da ditadura à democracia" na Venezuela. Mais cedo, na quarta-feira (10/12), sua filha, Ana Corina Sosa, recebeu formalmente o Prêmio Nobel da Paz em nome da mãe. Até a noite de quarta-feira (10/12), a mãe de três filhos não via as crianças havia cerca de dois anos, desde que as enviou para fora da Venezuela por segurança. Em entrevista à BBC, conduzida por Lucy Hockings após sua aparição na sacada, Corina Machado disse ter perdido as formaturas e os casamentos da filha e de um de seus filhos.

"Por mais de 16 meses não pude abraçar nem tocar ninguém", afirmou. "De repente, em questão de poucas horas, pude ver as pessoas que mais amo, tocá-las, chorar e rezar juntas." Durante a entrevista à BBC, Corina Machado usava vários terços pendurados no pescoço, segundo ela, presentes de apoiadores que a aguardavam do lado de fora do hotel. Há muita especulação sobre se ela conseguirá retornar em segurança à Venezuela.

"É claro que vou voltar", disse à BBC. "Sei exatamente os riscos que estou assumindo." "Vou estar no lugar em que for mais útil para nossa causa", continuou. "Até pouco tempo atrás, eu acreditava que esse lugar era a Venezuela; o lugar em que acredito que devo estar hoje, em nome da nossa causa, é Oslo." Considerada uma das vozes mais importantes da oposição venezuelana, Corina Machado há muito denuncia o governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, como "criminoso" e pede que os venezuelanos se unam para tirá-lo do poder.