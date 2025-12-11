A revolta de torcedores com preços de ingressos da Copa do Mundo: 'Traição monumental'

Getty Images Torcedores que forem acompanhar sua seleção na Copa do Mundo de 2026 descobrirão que os preços dos ingressos dispararam Torcedores que esperam assistir à final da Copa do Mundo do ano que vem enfrentarão a cobrança de milhares de reais pelo ingresso mais barato. A associação de torcedores Football Supporters Europe afirmou estar "atônita" com a estratégia de preços "extorsiva" da Fifa e pediu que as vendas de ingressos sejam "interrompidas imediatamente".

A Fifa ainda não comentou suas decisões de preços. A BBC Sport apurou que os ingressos para a final no MetLife Stadium, em Nova York, têm três categorias (abaixo, com o preço já convertido em reais): • Supporter value tier: de R$ 20.300 a R$ 21.800; • Supporter standard tier: de R$ 27.000 a R$ 28.900;

• Supporter premium tier: de R$ 43.000 a R$ 46.100 Os ingressos para o principal evento da Fifa estão até sete vezes mais caros do que na Copa de 2022, no Catar, onde o mais barato custava R$ 2.900. Não há ingressos com desconto para crianças ou outros grupos.

E, diferentemente de torneios recentes, os jogos da fase de grupos têm preços baseados em uma "percepção de popularidade" das equipes, e não uma tarifa fixa. Isso significa, por exemplo, que torcedores de Brasil e Inglaterra pagarão mais do que os de Panamá e Escócia. A Fifa ainda não informou como essa "popularidade" foi determinada.

No Catar, os jogos da fase de grupos tinham preços fixos de R$ 445, R$ 1.070 e R$ 1.420. Mas para Inglaterra x Croácia, em 17 de junho de 2026, os valores serão R$ 1.290, R$ 2.420 e R$ 3.400. Para Inglaterra x Gana, os preços serão de R$ 1.070, R$ 2.080 e R$ 2.900. Os dois primeiros jogos da Escócia são mais baratos que os da Inglaterra (Escócia x Haiti: R$ 870, R$ 1.940 e R$ 2.420; Escócia x Marrocos: R$ 1.060, R$ 2.080 e R$ 2.900).